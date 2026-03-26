포항시민연대 "국힘 포항시장 컷오프 갈등…지역 분열 안된다"

"분열 정치아닌 화합 리더십 절실...건강한 선거문화 정착 촉구"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = "시민 갈등 부추기는 비방, 혼탁선거는 멈춰주세요"

'6·3 지방선거'를 앞두고 국민의힘 공천관리위원회가 지난 19일 4명의 포항시장 경선 후보를 확정하자 일부 컷오프 후보와 지지자들이 크게 반발하고 상대 후보 비방 등 혼탁 양상이 확산되자, 지역사회 갈등과 분열을 우려하는 목소리가 커지고 있다.

포항시민연대가 25일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 " '6·3 지방선거'를 앞두고 국민의힘 포항시장 경선 후보 공천 갈등은 단순한 정치적 논란을 넘어 지역 공동체 근간을 뒤흔드는 심각한 위기 상황"이라고 지적하고 "시민 갈등을 부추기는 선거 중단"을 촉구하고 있다.[사진=독자제공]2026.03.26 nulcheon@newspim.com

포항시민연대는 25일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "'6·3 지방선거'를 앞두고 국민의힘 포항시장 경선 후보 공천 갈등은 단순한 정치적 논란을 넘어 지역 공동체의 근간을 뒤흔드는 심각한 위기 상황"이라고 지적하고 "시민 갈등을 부추기는 선거를 중단하라"고 촉구했다.

이들 시민연대는 또 "최근 국민의힘의 포항시장 공천 컷오프 관련 일부 예비후보와 단체 등이 문제 제기와 강도 높은 반발로 시민에게 피로감과 불안을 안기고 지역사회를 분열시키는 요인이 되고 있다"고 지적하고 특히 비방과 마타도어식 흑색 선전이 확산하는 것과 관련해 깊은 유감을 표명했다.

그러면서 이들 시민연대는 "이러한 행태는 진실 규명에 도움이 되지 않고, 시민사회의 분열만을 초래한다"며 "공천 결과를 부정하거나 뒤집으려는 시도는 민주적 절차 자체를 훼손할 수 있다"고 덧붙였다.

시민연대는 "특히 갈등이 장기화하면 그 피해는 특정 후보나 정당이 아닌 포항시민 전체에게 돌아가게 된다"며 "분열을 조장하는 정치가 아닌 화합하는 리더십이 절실하다"고 "건강한 선거 문화 정착"을 촉구했다.

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