전주시, 정원산업박람회 조성 본격화

5월 8~12일 개최…정원 45곳 규모 확대

20억 투입 월드컵광장·덕진공원 등 전주전역 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 정원산업박람회를 계기로 도시 전역을 정원도시로 탈바꿈시킨다.

전주시는 오는 5월 8일부터 12일까지 5일간 '한바탕 전주 정원마당'을 주제로 열리는 '2026 대한민국 전주정원산업박람회'를 앞두고 도시 곳곳에 다양한 정원을 조성할 계획이라고 26일 밝혔다.

서울정원 조감도[사진=전주시] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

총사업비 20억 원이 투입되는 이번 박람회는 전주월드컵광장(10만㎡)에서 정원산업전이, 덕진공원(7만㎡)에서는 다양한 주체가 참여하는 정원한마당이 펼쳐진다.

특히 올해는 행사장 규모가 지난해보다 2배로 확대되고, 조성 정원도 기존 5곳에서 45곳으로 크게 늘어난 것이 특징이다.

정원 조성 범위도 기존 월드컵광장 중심에서 벗어나 덕진공원을 포함한 도시 전역으로 확대돼 전주시 전체가 하나의 정원도시로 구현된다.

시는 이번 박람회를 통해 코리아가든쇼, 서울 우호정원, 시민참여정원 등 다양한 테마형 정원을 선보이며 정원문화 중심도시로 자리매김한다는 구상이다.

덕진공원에는 한국 전통정원을 현대적으로 재해석한 10개 테마정원이 조성돼 산책로와 광장 일대에서 관람과 체험이 가능하도록 꾸며진다.

국립정원문화원과 공동 추진하는 코리아가든쇼는 '기후변화 위기·한국 전통정원'을 주제로 작품 공모를 거쳐 4월 중 조성될 예정이다.

서울시와 협력해 조성하는 우호정원은 '소요逍遙서울(전주에서 서울을 거닐다)'을 주제로, 낙산공원 한양도성을 형상화한 공간으로 꾸며진다.

이와 함께 전북현대모터스와 포스코이앤씨, 대자인병원, 전북은행 등 4개 기업이 참여하는 기업동행정원이 조성돼 도심 속 녹색 휴식 공간을 확충한다.

시민참여정원은 거점형과 분산형으로 나뉘어 도심 곳곳에 조성되며, 조경전문가와 시민이 함께 기획부터 유지관리까지 참여하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 '보는 정원'을 넘어 '가꾸는 정원' 문화 확산과 공동체 활성화도 기대된다.

강병구 전주시 자원순환녹지국장은 "시민이 함께 만든 45개 정원을 통해 일상 속 자연을 회복하는 정원도시 전주를 실현하겠다"며 "지속가능한 시민주도 정원문화를 확산해 전주만의 미래 가치를 높이겠다"고 말했다.

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