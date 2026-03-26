다방 "2월 서울 원룸 전·월세 동반 하락"…평균 월세 67만원

서울 원룸 평균 전세 2억1469만원

전월 대비 전세 0.8%·월세 4.5% 하락

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난 2월 서울 연립·다세대 원룸의 평균 전·월세가 나란히 내림세를 보인 가운데, 전세보증금보다 월세 하락 폭이 큰 것으로 나타났다.

26일 부동산 정보 플랫폼 다방은 2026년 2월 기준 서울 지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 25개 자치구별 전·월세 수준을 분석한 '2월 다방여지도'를 발표했다.

[사진=다방]

'다방여지도'는 국토교통부 실거래가를 바탕으로 추출한 자치구별 평균 월세와 평균 전세보증금을 서울 지역 평균과 비교해 한눈에 볼 수 있도록 제작한 지도다. 서울 평균 시세를 기준(100%)으로 봤을 때 100%보다 높으면 해당 자치구의 원룸 시세가 평균보다 높다는 의미다.

이번 '2월 다방여지도'에 따르면 서울 지역 연립·다세대 원룸 보증금 1000만원 기준 2월 평균 전세보증금은 2억1469만원이며, 평균 월세는 67만원으로 나타났다. 지난 1월과 비교해 평균 전세보증금은 172만원(0.8%) 소폭 줄었으며, 평균 월세는 3만원(4.5%) 하락했다. 서울 지역 전·월세 평균이 동반 하락한 것은 지난해 10월 다방여지도 이후 약 4개월 만이다.

자치구별 평균 전세보증금은 서초구가 129%로 가장 높았으며 이어 강남구 120%, 용산구 115%, 성동구 111%, 광진구 110%, 강동구·영등포구 106%, 동대문구·마포구 102%, 송파구 101% 순으로 집계됐다. 총 10개 지역에서 전세보증금이 서울 평균보다 높은 수준을 보였다.

평균 월세는 강남구가 128%로 가장 높았으며 이어 용산구 124%, 서초구 123%, 성동구 117%, 강서구 109%, 마포구 106%, 관악구·광진구 104%, 강동구·송파구 103%, 종로구 101%, 중랑구 100% 순으로 총 12개 지역의 평균 월세가 서울 평균을 상회했다.

강남 3구(강남·서초·송파) 평균 월세도 모두 하락세를 보인 가운데 그중에서도 강남구의 평균 월세 하락 폭이 가장 컸다. 강남구의 2월 평균 월세는 86만원으로 1월 대비 9만원(9.4%) 줄었다. 이어 송파구의 평균 월세도 69만원으로 전월 대비 4만원(5.1%) 감소했으며, 서초구는 83만원으로 전월 대비 보합 수준, 소폭(0.6%) 하락했다.

다방은 매달 마지막 주에 '다방여지도'를 발표하고 있다. 국토부 실거래가를 바탕으로 전·월세 전환율을 반영한 보증금 1000만원 기준의 평균 월세와 전세보증금을 산출해 제작했으며, 이번에 발표한 '2월 다방여지도'는 지난 2월 서울 지역에서 거래된 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸을 대상으로 했다.

dosong@newspim.com