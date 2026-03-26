삼립, 정기주총 개최…도세호·정인호 대표이사 선임

사명 변경·차등배당까지…주주가치 제고 전략 병행

안전경영·글로벌 확장 투트랙…경영 체계 고도화 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼립이 각자대표 체제로 전환하며 안전경영과 글로벌 사업 확대를 동시에 추진한다.

삼립은 26일 정기주주총회와 이사회를 열고 도세호·정인호 대표이사를 각자 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

(왼) 도세호 (오) 정인호 각자 대표이사. [사진=삼립 제공]

도세호 대표이사는 그룹 내 안전경영과 노사 상생 분야 전문가로, 현장 중심의 안전 체계를 강화하고 조직 전반의 안전 문화를 재정립하는 데 주력할 계획이다. 생산 인프라 고도화와 혁신을 통해 베이커리 사업 경쟁력을 강화하고, 기업 전반의 투명성 제고에도 나선다.

정인호 대표이사는 한국·대만·홍콩 켈로그 총괄 책임자를 역임한 글로벌 사업 전문가로, 해외 시장 확대와 경영 체계 고도화를 추진한다. 글로벌 사업과 푸드, 커머스 등 미래 성장 카테고리에 대한 투자 확대를 통해 신성장 동력을 확보한다는 전략이다.

이날 주주총회에서는 사명을 'SPC삼립'에서 '삼립'으로 변경하는 안건이 원안대로 가결됐다. 사외이사로는 제프리 존스 후보가 재선임되고 신동윤 후보가 신규 선임됐다. 회사는 글로벌 법률과 회계 분야 전문성을 바탕으로 이사회 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

한편 제58기 기말 배당은 보통주 1주당 소액주주 1000원, 대주주 600원의 차등배당으로 결정됐다. 총 배당금은 55억6583만1000원, 시가배당률은 2.0%다. 삼립은 어려운 경영환경 속에서도 주주가치 제고를 위해 차등배당을 실시했다고 밝혔다.

mkyo@newspim.com