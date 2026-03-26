고창군 13년 소통 성과…블로그 500만명 돌파

일평균 1200명 방문·올해 이용 증가세 확대

유튜브 콘텐츠 강화·뉴미디어 홍보 활성화 추진

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 운영하는 공식 블로그가 누적 방문자 500만명을 넘어서며 주민과의 대표 소통 채널로 자리매김했다.

26일 고창군에 따르면 군 공식 블로그 누적 방문자 수는 500만1300명을 기록했다. 지난 2013년 5월 개설 이후 약 13년 만의 성과다.

고창군 공식 블로그[사진=고창군] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

올해 하루 평균 방문자 수는 1200여명으로, 전년 같은 기간보다 증가한 것으로 나타났다.

군은 블로그 인기 요인으로 '시기별 맞춤형 홍보 전략'을 꼽고 있다. 계절과 이슈에 맞춘 콘텐츠 제공이 이용자 관심을 끌었다는 분석이다.

또 20대부터 60대까지 다양한 연령과 직업군으로 구성된 블로그 기자단을 운영하며 문화·관광·일상 등 폭넓은 스토리형 콘텐츠를 제작하고 있다.

유튜브 채널도 경쟁력을 높이고 있다. 지난해 뉴미디어 전담 공무원과 영상 제작 담당 인력을 채용한 이후, 기획력 있는 콘텐츠로 주목받고 있다.

특히 주요 현안을 현장 취재로 쉽게 전달하는 '사실은 이렇습니다' 코너는 옛 고추종합유통센터 활용 방안과 고창종합테마파크 관련 이슈 등을 다루며 관심을 모았다.

김영섭 고창군 군정홍보팀장은 "앞으로도 블로그를 중심으로 유익한 정보 제공과 소통 기능을 강화하겠다"며 "페이스북, 유튜브 등 다양한 뉴미디어를 활용해 정책 홍보를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

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