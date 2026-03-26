홈앤쇼핑, ISMS-P 갱신 심사 통과…"7년 연속 자격 유지"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 홈앤쇼핑은 '정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)' 갱신 심사를 통과했다고 26일 밝혔다.
ISMS-P 인증은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 고시하는 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 통합 인증제도다. 각종 보안 위협으로부터 주요 정보자산을 보호하기 위한 관리 절차는 물론 물리적, 기술적, 관리적 보호 대책을 수립·운영하기 위한 체계의 구축 여부를 집중적으로 점검한다.
인증을 받기 위해서는 영역별 총 101개 인증 기준의 심사를 통과해야 한다. ISMS-P는 인증 취득 후 3년간 그 자격이 유지되며 기간 내 두 차례의 사후 심사를 거쳐 인증 유지 여부를 검토한다.
홈앤쇼핑은 2020년 ISMS 최초 인증 획득 후 2023년 3월 갱신 심사를 통과했다. 지난해 10월 사후 2차 심사를 받은 끝에 올해 3월 한국인터넷진흥원으로부터 인증 갱신을 받았다. 이로써 홈앤쇼핑은 ISMS-P 인증 통합 후 7년 연속으로 자격을 유지하게 됐다.
홈앤쇼핑 관계자는 "홈쇼핑업의 특성상 고객 데이터의 중요성을 항상 인지하고 고객의 개인정보보호를 위해 지속적으로 투자와 노력에 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 고객정보의 안전한 유지·보호를 위해 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했다.
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