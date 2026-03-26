대우건설, 하이퍼 E&C 스마트건설 공유회 개최…기술 기반 건설사 도약

2025년 성과 점검 및 드론·BIM·AI 기술 현장 확대 적용 논의

품질 관리 솔루션 'Q-Box', 'LL AI 에이전트' 등 핵심 기술 도입 성과 발표

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설은 지난 25일 서울 을지로 본사에서 '2026년 대우 Hyper E&C with Smart Construction'을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 대우건설의 사내 협의체인 '대우 스마트건설 얼라이언스'의 업무 공유회의로, 2025년의 핵심 성과를 점검하고 향후 스마트건설 분야의 주요 추진 계획을 공유하고 논의하기 위해 마련됐다. 이날 공유회에서 대우건설은 드론, Q-Box, 건축 빌딩정보모델링(BIM), 바로답 AI 등 2025년에 현장에 보급돼 활용 중인 스마트건설 기술을 소개했다.

2026년 대우 Hyper E&C with Smart Construction 개최 후 기념사진. [사진=대우건설]

특히 대우건설이 자체 개발해 현장의 품질 관리 업무를 디지털 기반으로 전환한 솔루션인 'Q-Box'의 개선 사례가 중점적으로 다뤄졌다. 모바일 앱과 태블릿 PC를 통해 장소와 시간 제약 없이 실시간 데이터 입력 및 관리가 가능해지면서 품질 분야 업무 효율이 크게 향상됐다는 설명이다. 아울러 방대한 입찰안내서와 해외 프로젝트 계약 문서를 분석하는 자체 개발 기술 '바로답 AI'도 소개됐다.

'LL(Lessons Learned) AI 에이전트(Agent)' 개발에 대한 심층 발표도 진행됐다. LL은 프로젝트 수행 과정에서 발생한 문제와 해결 사례를 기록 및 축적해 유사 프로젝트의 시행착오를 줄이기 위한 지식체계를 뜻한다. 대우건설은 LL AI 에이전트를 통해 각 본부에 분산된 성공 및 실패 사례를 통합하고, 자연어 기반 질의를 통해 과거 사례를 정확히 검색하고 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실적 발표에 이어 향후 계획도 함께 공유됐다. 대우건설은 2026년 현장자동화 실증(PoC), 스마트 세이프티 플랫폼 도입, 바로번역 및 바로답 등 AI를 활용한 에이전트 개발 및 확대, 건축 BIM 로드맵 등을 제시했다. 이는 김보현 대표이사가 2026년 신년사에서 강조한 'Hyper E&C' 비전에 부합하는 스마트건설 기술 개발을 지속해 나가겠다는 방침이다.

대우건설 관계자는 "스마트건설 기술의 현장 적용을 지속 확대하며 데이터 기반의 실시간 관리 체계를 통해 현장 운영의 정확성과 생산성을 한층 높이고 있다"며 "앞으로도 데이터와 기술로 무장해 시공 중심의 건설사를 넘어선 기술 기반 건설회사가 되겠다는 다짐인 'Hyper E&C'에 부합할 수 있도록 차별화된 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 대우건설은 지난 2025년 스마트건설 얼라이언스 3기 의장사에 공식 취임했으며, 기술과 데이터의 융합을 통해 산업의 효율성과 경쟁력을 높여나가겠다고 강조했다.

dosong@newspim.com