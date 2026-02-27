대우건설, 10년 만에 신입사원 해외 OJT 부활

단순 견학 넘어선 3개월 밀착 실무

"해외 수주 확대 위해 글로벌 인재 육성"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대우건설이 세계 건설 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 인재 육성 카드를 다시 꺼내 들었다.

이라크 침매터널 현장 전경 [사진=대우건설]

27일 대우건설은 2026년 상반기 신입사원을 대상으로 한 해외 현장 직무 교육(OJT) 프로그램을 10년 만에 재개한다고 밝혔다. 앞서 6주간의 입문 및 직무 교육을 마친 신입사원 42명을 지난 23일부터 순차적으로 현장에 투입하고 있다. 향후 3개월간 강도 높은 실무 중심 교육을 진행할 예정이다.

대우건설은 10년 전까지 OJT를 실시했으나, 대주주 변경 등 내부 사정과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 등 대내외 경영 환경 악화로 그동안 프로그램 운영을 잠정 중단해 왔다. 최근 아시아, 중동, 아프리카 등지에서 대규모 인프라 및 플랜트 사업 수주가 잇따르고 글로벌 사업 비중이 급격히 증가함에 따라 해외 현장 경험을 갖춘 맞춤형 인재 확보가 시급하다는 경영진의 판단이 작용해 부활했다.

교육은 철저하게 직무 특성에 맞춘 실무 중심으로 운영된다. 국내 건축사업 분야 신입사원들은 지난 23일 전국 15개 핵심 건축 현장에 전원 배치됐다. 이들은 현장에서 공정과 품질, 원가, 안전 관리 등 건설 현장 전반을 아우르는 기초 역량을 집중적으로 다지게 된다.

토목사업 분야 신입사원들은 싱가포르 도시철도 현장을 비롯해 이라크 신항만 1단계 및 침매터널 현장 등 굵직한 대형 인프라 사업지에 투입된다. 이라크 침매터널 공사는 고도의 해상 토목 기술이 요구되는 난도 높은 프로젝트다. 플랜트사업 분야 신입사원들은 나이지리아, 모잠비크, 투르크메니스탄 등에 위치한 대규모 플랜트 현장에 배치돼 설계부터 구매, 시공에 이르는 전 과정을 직접 체험하게 된다.

최근 '중대재해 처벌 등에 관한 법률'('중대재해처벌법') 시행 등으로 건설업계의 최대 화두로 떠오른 안전 분야 신입사원 역시 해외 대형 플랜트 사업이 한창인 나이지리아 현장에 투입된다. 현장 안전관리 체계를 현장에서 직접 경험하며 국제 기준에 부합하는 안전관리 역량과 대형 해외 프로젝트 수행에 리스크 관리 능력을 동시에 배양한다는 계획이다.

이번 교육은 현지 프로젝트 매니저 및 선배 직원과의 일대일 밀착 멘토링은 물론 다국적 협력사와의 실제 업무 협업, 현지 다문화 이해 등을 포함한 입체적이고 종합적인 교육 프로그램으로 구성된다. 신입사원들은 다양한 국가와 문화적 배경 속에서 실제 프로젝트를 수행하며 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해도를 갖추고, 돌발 변수에 대처하는 문제 해결 능력과 커뮤니케이션 역량을 극대화할 수 있다.

대우건설 관계자는 "해외 OJT 프로그램 재개는 대우건설의 미래 경쟁력을 온전히 책임질 글로벌 리더를 육성하기 위한 가장 확실한 투자라며, 현장 중심의 경영 기조와 공격적인 해외 수주 확대 전략에 발맞춰 세계 무대에서 당당히 경쟁력을 갖춘 건설 인재를 지속적으로 발굴하고 육성해 나갈 것"이라고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com