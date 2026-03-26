부산시 '2028 세계디자인수도' 공식 협정…디자인 통한 도시 혁신 출발점

디자인 프로젝트 시민 참여 도시 문제 해결

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 27일 오후 3시해운대 누리마루 APEC하우스에서 세계디자인기구(WDO)와 함께 '2028 세계디자인수도 부산' 공식 협정식을 개최한다고 26일 밝혔다.

지난해 7월 세계디자인수도로 최종 선정된 이후 디자인을 통한 도시 혁신 프로젝트의 본격 추진을 전 세계에 알리는 첫 공식 무대다.

협정식은 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인'을 주제로 진행된다. 홍보대사 위촉, 시민대표와의 공동 선언문 낭독, 공식 협약서 서명, 2028 WDC 부산 공식 로고 발표, 시민과의 디자인 토크 순으로 구성된다.

2028년 세계디자인수도 부산 협정식 포스터[사진=부산시] 2026.03.26

시는 어린이·대학생·시니어·디자인기업 대표 등 다양한 계층의 시민이 공동선언문 낭독에 참여하도록 해 전문가와 행정 영역을 넘어 시민참여 중심을 공표할 방침이다. 부산의 정체성을 담은 공식 로고도 처음 공개되며 2028년까지 부산 전역의 디자인 프로젝트를 상징하는 의미로 활용될 예정이다.

협정식 후반부에는 현장 시민들의 의견을 직접 듣는 '디자인 토크' 세션이 마련된다. 시는 이를 통해 부산이 직면한 도시 문제를 디자인으로 해결하기 위한 방안을 함께 논의할 계획이다. 행사 전 과정은 세계디자인수도 유튜브 채널을 통해 실시간 중계된다.

시는 협정식을 기점으로 공감·연결·혁신의 세 가지 방향을 중심으로 다양한 연계 사업을 본격 추진한다. 시민과 시민이 경험을 나누는 '공감'을 통해 도시문제를 발견하고, 시민과 도시·산업·자연을 디자인으로 '연결'해 새로운 해결 방안을 모색한다.

이를 바탕으로 디자인 기반 창의적 해결책을 도출해 도시의 미래 경쟁력을 강화하는 '혁신'을 이끌어낼 계획이다.

2026년 약 215억 원 규모의 연계 사업을 우선 발굴한다. 시민이 사업 기획과 실행 전 과정에 참여하는 '미래부산디자인단'과 '시민공감디자인단'을 운영하고, 공공공간과 생활환경을 개선하는 '도시 비우기 사업', '해피 토일릿 프로젝트', '품격있는 부산거리 디자인 사업' 등을 고도화한다.

'글로벌 부산디자인페어(가칭)'를 비롯한 시민 참여 프로그램을 운영하고, '지역 디자이너 글로벌 역량 강화 사업', '중소기업 디자인 개발 지원' 등을 통해 지역 디자인 산업의 성장 기반을 마련할 예정이다.

'공원·유원지 환경개선사업', '인공지능(AI) 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축', '지역 맞춤형 친환경 굿즈 디자인 제작 지원' 등을 통해 지속 가능한 도시 환경 조성에도 힘쓸 계획이다.

박형준 시장은 "이번 협정식의 궁극적인 목표는 디자인을 통해 시민의 일상을 편리하게 바꿔 삶의 질을 높이는 데 있다"며 "차별화된 도시 브랜딩과 창의적 접근을 통해 도시 구석구석에 디자인의 온기가 스며드는 혁신을 이끌어내겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com