[MLB] 다르빗슈, 연봉 225억원 포기... 올 시즌 '무급 재활'

'제한 선수' 명단에... 샌디에이고 페이롤 '숨통'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스 베테랑 오른팔 다르빗슈 유(39)가 부상자 명단이 아닌 '제한 선수'(Restricted List) 신분으로 새 시즌을 맞는다. 팀의 재정 부담을 덜어주기 위해 사실상 올 시즌 연봉을 스스로 포기했다. '제한 선수'는 부상이 아닌 개인 사정 등으로 당분간 뛰지 못해 로스터와 연봉·서비스타임에서는 빠지지만 소속팀 권리는 그대로 묶여 있는 신분을 말한다.

샌디에이고 구단은 26일(한국시간) 개막 26인 로스터를 확정하면서 팔꿈치 수술 이후 재활 중인 다르빗슈를 '제한 선수 명단'에 올렸다고 발표했다. 지난해 말 팔꿈치 인대 접합 수술을 받은 다르빗슈는 2026시즌 등판이 사실상 불가능한 상황이다. 통상 이런 장기 부상 선수는 60일 부상자 명단(IL)에 올라 구단으로부터 계약상 급여를 100% 보전받는다.

[샌디에이고 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 다루빗슈 유가 2024년 9월에 열린 MLB 화이트삭스와의 홈경기 3회초 투구를 하고 있다. 2024.9.22 psoq1337@newspim.com

다르빗슈는 샌디에이고와 맺은 연장 계약에 따라 앞으로 3시즌 동안 4300만달러를 더 받을 수 있는 상태였다. 올 시즌 연봉만 1500만달러(약 225억 원)에 이른다.

다르빗슈는 적지 않은 금전적 손실을 감수하면서까지 이례적인 선택을 했다. 그 배경에는 샌디에이고 구단 사정을 고려한 '책임감'이 깔린 것으로 보인다. 다루빗슈가 올 시즌 연봉을 받지 않으면서 샌디에이고는 그만큼 페이롤과 현금 여력을 확보했고, 팔꿈치 수술로 이탈한 조 머스그로브의 공백을 메우기 위한 선발 투수 보강도 적극적으로 추진할 수 있는 발판을 마련했다.

다르빗슈의 이번 결정은 은퇴 수순이라기보다 '재활에 올인하겠다'는 배수진에 가깝다. 다르빗슈는 이미 메이저리그 연금 수급 최고 요건인 10년을 훌쩍 넘긴 13년 146일의 서비스 타임을 확보했다. 일각에서 은퇴설이 제기되기도 했지만 다루빗슈는 소셜미디어를 통해 "현재는 팔꿈치 재활에만 온전히 집중하고 있다"며 "다시 공을 던질 수 있는 상태가 된다면 백지상태에서 경쟁할 것이고, 만약 그럴 수 없다고 느끼면 그때 은퇴를 발표하겠다"고 말했다.

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