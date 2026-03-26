맘스터치, 컵에 담은 '올인원 스낵' 출시…사이드 메뉴 확장 가속

이동 중에도 즐기는 컵형 간식…디저트 음료 '밀크스파쿨' 동시 선보여

사이드·음료 카테고리 강화…가맹점 매출 확대 전략 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 맘스터치는 봄 시즌 야외활동 증가에 맞춰 컵 타입 올인원 간식 '스낵업' 2종과 디저트 음료 '밀크스파쿨'을 출시하며 사이드 메뉴 경쟁력 강화에 나섰다고 26일 전했다. 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 제품을 앞세워 젊은 소비층과 나들이 수요를 동시에 공략한다는 전략이다.

신제품 '스낵업'은 인기 사이드 메뉴와 탄산음료를 하나의 컵에 담은 올인원 간식이다. 여러 간식을 한 번에 즐길 수 있도록 구성해 먹는 재미와 편의성을 동시에 높인 것이 특징이다. 야외 나들이객과 다양한 디저트를 선호하는 소비자를 겨냥해 기획됐다.

치즈스낵업, 트리플스낵업, 밀크스파쿨. [사진=맘스터치 제공]

'치즈스낵업'은 케이준양념감자, 바삭크림치즈볼, 치킨치즈스틱을 담아 고소하고 달콤한 치즈 중심 구성을 강조했다. '트리플스낵업'은 감자튀김과 치즈볼, 할라피뇨너겟을 조합해 바삭함과 매콤함, 달콤함을 균형 있게 구현했다. 두 제품 모두 다양한 식감과 맛을 한 번에 즐길 수 있는 것이 강점이다.

함께 출시된 '밀크스파쿨'은 우유를 기반으로 한 셰이크 타입 음료로, 부드러운 식감과 고소한 풍미를 내세웠다. 스낵업 메뉴와 함께 구성할 경우 바삭한 간식과 달콤한 음료의 조합을 완성할 수 있다. 스낵업은 전국 1,490여 개 매장에서, 밀크스파쿨은 약 500개 매장에서 판매된다.

맘스터치는 향후에도 음료와 사이드 메뉴를 중심으로 제품군을 확대해 다양한 소비자 취향을 공략하고 가맹점 매출을 끌어올린다는 계획이다. 맘스터치 관계자는 "간편하게 즐길 수 있는 메뉴를 통해 고객 경험을 확대하고 메뉴 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com