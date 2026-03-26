중기부, 소상공인 통계 실시간화…'캐시노트' 활용

골목상권·전통시장 효과 분석
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 조사와 발표 사이 시차로 한계가 있었던 기존 소상공인 통계 체계를 보완하기로 했다. 앞으로는 민간이 보유한 매출 정보를 정책 판단에 직접 활용하는 방식이 본격화된다.
중소벤처기업부는 26일 서울 강남구 한국신용데이터 본사에서 신용데이터와 데이터 기반 소상공인 행정 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이병권 중기부 2차관과 김동호 신용데이터 대표 등이 참석했다.
이번 협약은 소상공인 경영관리 앱 '캐시노트'를 통해 실시간 매출과 비용 정보 등을 보유한 신용데이터와의 협력을 통해 공공·민간 데이터 연계를 강화하려는 취지다.
그동안 중기부는 소상공인 실태조사와 기업경기실사지수(BSI) 등 국가승인 통계를 발표해왔다. 다만 소상공인 실태조사는 1년 이상, 소상공인 BSI는 1개월 가량 시차가 발생해 정책 판단에 필요한 적시성과 정밀성이 떨어진다는 지적이 제기돼 왔다.
중기부는 이를 보완하기 위해 소상공인 관련 공공·민간 데이터를 통합 구축하고, 다양한 기관과 협업해 데이터 기반 정책 체계를 고도화할 계획이다.
우선 국세청과 협업해 보다 정확한 재무 데이터 확보를 추진한다. 국세청 과세자료는 정확성을 높일 수 있을 뿐 아니라 소상공인 가운데 다중사업자와 부업사업자를 파악하는 데도 활용할 수 있어 정책 지원 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
민간 데이터 활용도 확대한다. 신용데이터를 비롯한 민간 데이터 기업과 협력해 골목상권과 전통시장에 대한 실시간 정책 효과를 분석한다는 방침이다. 민간 데이터는 공공 데이터와 달리 실시간 확보가 가능해 급격한 대외환경 변화에 따른 소상공인 경영 여건 변화를 빠르게 확인할 수 있다.
앞으로 중기부는 협업 기관을 늘려 소상공인 통계의 데이터 기반을 강화하고, 보유 데이터를 정밀 분석해 지원 효율을 높일 계획이다. 소상공인 데이터베이스(DB)를 활용한 맞춤형 정책 정보 안내도 함께 추진한다.
구체적으로는 신용데이터와 함께 지난 21일 광화문에서 열린 방탄소년단(BTS) 콘서트에 따른 주변 소상공인 매출 변화를 다음달 중 발표할 예정이다. 상반기 중에는 올해 1분기 소상공인 매출 등을 분석한 통계도 내놓는다.
이병권 2차관은 "그간 발표한 소상공인 관련 국가 통계는 정확성을 위해 사무적으로 정리해 발표하지만, 정책을 새로 설계하는 과정에서 현 시점의 경기 상황이나 정책 효과를 파악하기에는 한계가 있다"며 "다양한 민간기관들과 협업을 통해 데이터를 공유 받고, 시차를 최대한 줄여 소상공인 정책 수립과 분석에 활용할 계획"이라고 강조했다.
rang@newspim.com