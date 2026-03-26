6년 연속 톱10 보인다... 이해인, 피겨 세계선수권 쇼트 10위

신지아는 첫 점프서 실수 13위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 피겨 스케이팅 여자 싱글의 간판 이해인(고려대)이 세계선수권대회 6년 연속 톱10을 눈앞에 뒀다.

이해인은 26일(한국시간) 체코 프라하 O2 아레나에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 36.12점, 예술점수(PCS) 32.38점을 합한 68.50점을 기록해 33명 가운데 10위에 자리했다. 이해인은 2021년 10위, 2022년 7위, 2023년 2위, 2024년 6위, 2025년 9위에 오르며 꾸준히 성적을 냈다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이해인이 26일(한국시간) 2026 ISU 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

프로그램 '세이렌'에 맞춰 연기를 시작한 이해인은 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서 언더로테이티드(under rotated·점프 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정을 받아 수행점수(GOE) 0.84점이 깎였다. 그러나 시작 실수를 딛고 이후 과정을 깔끔하게 정리하며 프로그램을 완주했다.

더블 악셀을 클린 처리한 이해인은 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 끌어올리며 전반부를 마무리했다. 가산점 10%가 붙는 후반부에서도 흔들림은 없었다. 트리플 플립을 깨끗하게 뛴 뒤 싯스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝시퀀스를 모두 레벨4로 수행하며 쇼트프로그램을 마쳤다.

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신지아(세화여고)는 TES 33.90점, PCS 31.34점, 합계 65.24점으로 13위에 올랐다. 첫 과제였던 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 중심이 뒤로 쏠리며 뒤에 붙이는 토루프를 수행하지 못했고 착지도 불안했다. 하지만 두 번째 과제인 더블 악셀을 완벽하게 소화한 뒤 플라잉 카멜 스핀을 레벨4로 연기하며 분위기를 추슬렀다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신지아가 26일(한국시간) 2026 ISU 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

후반부에선 마지막 점프 과제인 트리플 플립 직전에 앞서 소화하지 못했던 토루프를 더블(2회전)로 붙여 뛰며 손실을 최소화했다. 이후 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 스텝시퀀스(레벨4), 레이백 스핀(레벨4)까지 큰 실수 없이 마무리하며 프리스케이팅을 기약했다.

이번 대회를 끝으로 은퇴를 예고한 일본의 사카모토 가오리가 79.31점으로 쇼트프로그램 1위를 차지했다. 지바 모네(78.45점·일본)가 2위, 미국의 앰버 글렌이 72.65점으로 3위에 올랐다. 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 금메달리스트인 알리사 리우(미국)는 이번 대회에 나서지 않았다.

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