'클린 연기' 이해인, 피겨 쇼트 9위... '한번 미끌' 신지아는 14위

여자 싱글 프리스케이팅 20일 열려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이해인이 올림픽 데뷔전에서 시즌 최고점을 찍었다. 신지아는 첫 점프 실수 이후에도 차분하게 연기를 마쳐 프리스케이팅 결선에 올랐다.

이해인은 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.61점, 예술점수(PCS) 32.46점을 받아 70.07점을 기록했다. 지난달 사대륙선수권에서 기록한 시즌 최고점 67.06점을 넘어서며 전체 29명 중 9위에 올랐다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이해인이 18일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 심판진 앞에서 강렬한 포즈를 취하며 연기를 마치고 있다. 2026.2.18 psoq1337@newspim.com

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이해인이 18일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램응 마치고 점수를 기다리고 있다. 2026.2.18 psoq1337@newspim.com

이날 15번째로 출전한 이해인은 크리스토퍼 틴의 '세이렌'에 맞춰 연기했다. 첫 점프 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션을 깔끔하게 성공했다. 더블 악셀도 실수 없이 연결했다. 스핀과 스텝에서 점수를 챙겼다. 플라잉 카멜 스핀은 레벨4였다. 트리플 플립 착지도 안정적이었다. 싯 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스도 모두 레벨4 판정을 받았다.

이해인에 앞서 14번째 순서로 출전한 신지아는 기술점수 35.79점, 예술점수 30.87점, 감점 1점으로 65.66점을 받아 14위에 이름을 올렸다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 신지아가 18일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 2026.2.18 psoq1337@newspim.com

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 신지아가 18일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램응 마치고 점수를 기다리고 있다. 2026.2.18 psoq1337@newspim.com

그는 쇼팽의 '녹턴'을 배경으로 연기를 시작했다. 첫 점프 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서 두 번째 점프 착지 과정에서 넘어졌다. 이후는 더블 악셀을 성공하며 리듬을 되찾았다. 플라잉 카멜 스핀은 레벨4를 받았다. 후반 가산점 구간에서 시도한 트리플 플립도 깔끔하게 착지했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스도 레벨4였다. 마지막 레이백 스핀만 레벨3이었다.

신지아는 개인 최고점 74.47점에는 미치지 못했지만 프리스케이팅 진출권은 무난히 확보했다.

여자 싱글 프리스케이팅은 20일 열린다. 쇼트에서 시즌 최고점으로 상승 곡선을 그린 이해인이 긴 호흡의 프리에서 자신이 잘하는 '후반 집중형' 무대를 이어갈 수 있을지, 초반 실수로 과제를 남긴 신지아가 점프 난도와 표현력을 동시에 끌어올리며 반등 스토리를 쓸 수 있을지가 관전 포인트다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 나카이 아미가 18일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 2026.2.18 psoq1337@newspim.com

일본의 '17세 소녀' 나카이 아미는 기본점 8.00점의 고난도 점프인 트리플 악셀(공중 3회전반)을 완벽하게 뛰고 GOE(가산 점수)를 1.71점이나 챙기는 클린 연기 속에 TES 45.02점과 PCS 33.69점을 합쳐 자신의 쇼트프로그램 최고점인 78.71점을 받고 선두에 올랐다. 2022년 베이징 대회 동메달리스트인 사카모토 가오리(일본·77.23점)와 미국의 알리사 리우(76.59점)가 각각 쇼트프로그램 2∼3위에 이름을 올렸다.

