원주문화원, 충렬사 제례봉행…선열 호국충정 기려

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주문화원은 25일 원주시 행구동 충렬사에서 '2026 충렬사 제례를 봉행했다고 밝혔다.
이날 제례는 국가와 향토 수호를 위해 순절한 선열들의 애국충정을 기리고, 지역 호국정신을 계승하기 위해 마련됐다. 지역 주요 인사와 시민들이 참석한 가운데 경건한 분위기 속에서 진행됐다.
충렬사는 원충갑·김제갑·원호의 위패를 봉안한 사당으로 원주시 향토유적 제2009-1호로 지정된 유서 깊은 장소다. 원주문화원은 매년 음력 2월 7일 이곳에서 제례를 봉행하며 전통문화 계승과 호국정신 선양에 힘쓰고 있다.
이날 행사에서는 김문기 원주시 부시장이 초헌관을, 원용대 원주시의회 의원이 아헌관을, 이상현 원주문화원장이 종헌관을 맡아 전통 예법에 따라 모든 절차를 진행했다.
이상현 원주문화원장은 "이번 제례봉행을 통해 선열들의 숭고한 희생정신을 다시금 되새기는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지역의 전통과 호국정신을 계승·발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
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