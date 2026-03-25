KB증권, 이사회 내 소비자보호위원회 신설

사외이사 과반 구성…객관성·전문성 동시 확보

금감원 '모범관행' 선제 이행…반기 1회 정기 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 이사회 내 독립 소위원회로 '소비자보호위원회'를 신설해 금융소비자보호 거버넌스를 강화한다.

25일 KB증권은 전날 이사회와 정기주주총회 의결을 거쳐 이사회 내 소비자보호위원회를 설치·운영한다고 밝혔다.

이번 신설은 금융감독원이 지난해 9월 발표한 '금융소비자보호 거버넌스 모범관행'을 선제 이행하고, 금융소비자보호를 최우선 경영가치로 삼아 체계적으로 실행하기 위한 조치다.

KB증권 여의도 본사. [사진=KB증권]

소비자보호위원회의 주요 역할은 ▲금융소비자보호 내부통제체계 구축 및 운영에 관한 기본방침 수립 ▲금융소비자보호 전략방향 및 세부 추진계획 심의·의결 ▲금융소비자보호 관련 사내 위원회 운영 결과 감독 등이다.

위원회는 이사 3인으로 구성되며 위원 과반수를 사외이사로 두고, 소비자보호 분야 전문성을 갖춘 이사를 필수 포함한다. 정기 회의는 반기 1회 개최하며 필요 시 수시 소집도 가능하다.

KB증권 관계자는 "소비자보호위원회 신설은 소비자보호가 가장 기본적인 가치이자 선제적으로 준수돼야 할 원칙이라는 실천 의지를 제도적으로 명확히 한 것"이라고 밝혔다.

한편 KB증권은 매 분기 '소비자보호의 날' 행사를 운영하고 임직원 대상 교육·실천 프로그램을 통해 소비자보호 마인드 내재화를 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com