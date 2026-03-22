KB국민은행, 주총서 이사회 내 '소비자보호위원회' 신설

소비자보호 관련 경영 전략과 정책 심의 의결 '컨트롤타워'

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 오는 25일 정기 주주총회를 거쳐 이사회 내 소위원회인 '소비자보호위원회'를 신설할 예정이라고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 오는 25일 정기 주주총회를 거쳐 이사회 내 소위원회인 '소비자보호위원회'를 신설할 예정이라고 22일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.03.22 dedanhi@newspim.com

이번 소위원회 신설은 금융감독원이 지난해 9월 발표한 '금융소비자보호 거버넌스 모범관행'을 선제적으로 이행하는 차원으로, 소비자보호위원회는 이사회 내 전문 소위원회 형태로 운영된다. 소비자보호위원회는 소비자보호 전문성을 갖춘 사외이사를 포함한 총 3인의 이사로 구성된다.

위원회는 반기 1회 정기 개최를 원칙으로 하되, 필요 시 수시로 개최해 소비자보호 관련 경영 전략과 정책을 직접 심의하고 의결하는 실질적인 '컨트롤타워' 역할을 수행할 예정이다.

위원회는 ▲소비자보호 내부통제 체계 구축 및 운영 기본방침 수립 ▲성과보상체계(KPI)에 대한 소비자보호 관점의 평가 ▲금융감독원 실태평가 및 검사 결과에 따른 후속 조치 관리 등을 통해 이사회 차원의 소비자보호 체계 고도화를 진행할 계획이다

KB국민은행 관계자는 "이번 위원회 신설을 통해 소비자보호를 은행의 최우선 경영 가치로 확립하고, 이사회 중심의 책임 있는 소비자보호 체계를 강화할 것"이라며 "앞으로도 고객 신뢰를 기반으로 한 소비자 중심 경영을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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