교육행정가·장애인단체, 유은혜 경기교육감 예비후보 '지지 선언'

교육행정 퇴직자·경기도장애인당사자단체총연합회 등

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보를 향한 교육 현장 전문가들과 장애인 단체들의 공개 지지 선언이 잇따르며, 유 예비후보가 내건 '포용적 교육 비전'이 힘을 얻고 있다.

교육 현장 전문가들과 장애인 단체들의 공개 지지 선언이 잇따르며, 유은혜 예비후보가 내건 '포용적 교육 비전'이 힘을 얻고 있다. [사진= 유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

25일 유은혜 예비후보 선거 사무소에서는 공·사립 교육기관 퇴직 행정직원들로 구성된 '유은혜를 지지하는 경기도 공사립 일반직 퇴직자 일동'의 지지 선언이 진행됐다.

이들은 지지선언문을 통해 "복잡한 교육 생태계를 세밀히 이해하고 실질적인 해법을 제시하는 '준비된 교육 행정가' 유은혜 후보를 적극 지지한다"며 "AI 도입을 통한 행정 업무 경감과 민원 체계 개선 등 유 후보의 구체적 청사진이 경기교육의 새로운 표준을 만들 것"이라고 강조했다.

이어 오후에는 경기도장애인당사자단체총연합회가 지지 대열에 합류했다. 총연합회는 "유 후보는 장애인 자립생활의 이념을 이해하고 '사람 중심의 미래 교육'을 실천할 적임자"라며 강력한 지지 의사를 밝혔다.

총연합회 측은 특히 유 예비후보가 장관 시절 보여준 균등한 교육 기회 보장에 대한 의지를 언급하며, "교육 사각지대에 놓인 장애 학생들에게 차별 없는 학습권을 보장하는 '기회의 평등'을 실현할 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

"오는 6월 3일 지방선거에서 반드시 승리해 경기교육을 바로 세우겠다"고 결연한 의지를 보였다. [사진= 유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

잇따른 지지에 유은혜 예비후보는 "이번 선언은 경기교육을 바로잡아야 한다는 현장의 절실한 요구가 반영된 것"이라며 "소명감과 큰 책임감을 느낀다"고 화답했다. 이어 "특정 엘리트 교육이 아닌, 다양성을 인정하고 공동체의 가치를 존중하는 교육으로 나아가겠다"며 "오는 6월 3일 지방선거에서 반드시 승리해 경기교육을 바로 세우겠다"고 결연한 의지를 보였다.

beignn@newspim.com