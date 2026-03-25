한국거래소, '2025년도 우수 컴플라이언스 시상식' 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 25일 서울 여의도 KRX Market Square(종합홍보관)에서 '2025년도 우수 컴플라이언스 시상식'을 개최했다고 밝혔다.
거래소는 이날 공정거래질서 확립 및 준법 문화 확산에 기여한 법인3사와 개인 12명을 수상자로 선정했다.
법인상은 대신증권과 IBK투자증권이 최우수상을, 키움증권이 Best Practice 상을 받았다. 개인상은 적극적인 불공정거래 모니터링 활동 등을 통해 공정거래질서 유지에 앞장선 준법감시인 등 12명이 수상했다.
김홍식 한국거래소 시장감시위원장은 "시장의 불확실성이 커지는 환경 속에서도 회원사 임직원들이 시장의 신뢰를 지키는 자본시장의 든든한 파수꾼 역할을 다해줄 것을 당부한다"고 말했다.
이어 "시장감시위원회는 개인 기반 감시체계 도입과 AI 기술을 접목한 시스템 고도화를 통해 불공정거래 징후를 조기에 포착하고, 주가조작 근절 합동대응단을 통해 불공정 세력에 엄정히 대응하겠다"고 덧붙였다.
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