한국거래소, 성평등 위한 '종을 울려라' 행사 개최

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 한국거래소(이사장 정은보)는 지난 13일 서울 여의도 소재 KRX Market Square(종합홍보관)에서 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 유엔 여성기구(UN Women), 국제금융공사(IFC)와 공동으로 '2026년 성평등을 위한 Ring the Bell'행사를 개최했다.
올해 타종식에는 '모든 여성과 소녀들을 위한 권리, 정의, 행동 (Rights, Justice, Action For all Women and Girls.)'을 주제로 115개('26.3월 기준) 글로벌 거래소가 참여했다.
성평등을 위한 Ring the Bell 행사는 2015년 7개 거래소로 시작하여 2025년 126개사가 참여했다.
성평등을 위한 Ring the Bell 캠페인은 세계거래소연맹(WFE), 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 유엔여성기구(UN Women), 유엔 지속가능거래소(UN SSE), 국제금융공사(IFC) 등이 공동 주관으로 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 하에 성평등 달성을 위한 민간 부문 협력과 여성역량강화원칙(WEPs: Womens' Empowerment Principles)에 대한 인식 제고를 위해 진행된다.
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