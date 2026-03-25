윤재옥 의원, 대구 산단 릴레이 간담회..."'미래산업 거점' 구축할 것"

"현장 애로사항 개선 넘어 규제 완화·AX 지원 통해 고부가가치 산업거점 육성"

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구시장 출마를 선언한 국민의힘 윤재옥 국회의원(대구 달서을)이 지역 산업의 심장부인 산업단지 현장을 잇달아 방문하며 현장 밀착형 정책 구상에 속도를 내고 있다고 25일 밝혔다.

윤 의원은 지난 2월 서대구산업단지를 방문한 데 이어, 이달 18일 대구제3산업단지, 23일 대구시티밸리산업단지를 찾아 관리공단 관계자 및 입주 기업인들의 애로사항을 청취하고 산단 활성화 방안을 논의했다. 대구시장 출마 예정자 중 지역 내 주요 산단 관리공단과 연속해서 현장 간담회를 진행하며 세밀한 정책 대안을 모색하고 있는 후보는 윤 의원이 유일하다.

윤 의원은 이번 방문을 통해 단순히 산단의 노후 시설을 정비하는 수준을 넘어, 대구 산단을 고부가가치 미래 산업의 거점으로 재탄생시키겠다는 의지를 분명히 했다. 이는 윤 의원이 발표한 '더블100(미래산업수출 100억불 달성, 외국인 관광객 100만 명 유치)'공약 중 특히 미래산업 경쟁력 강화를 위한 전략을 고민하는 과정의 일환이다.

윤재옥 의원이 대구 산단 릴레이 간담회를 통해 '미래산업 거점' 구축할 것을 논의하고 있다.[사진=윤재옥 의원실] 2026.03.25 yrk525@newspim.com

윤 의원은 "대구가 미국 오스틴과 같은 '남부권 실리콘 힐스'로 도약하기 위해서는 기존 산단의 대대적인 체질 개선이 필수적"이라며, "기존 현장의 애로사항을 해결하는 것은 기본이고, 규제 프리존 도입과 AX(인공지능 전환) 지원 등 과감한 정책 지원으로 미래산업을 이끌 앵커 기업과 R&D 기관을 유치할 수 있는 매력적인 환경을 만들어야 한다"고 강조했다.

아울러 윤 의원은 간담회에서 기업인들로부터 산단 현장의 구체적인 건의 사항을 수렴했다. 우선 지난 2월 방문한 서대구산업단지에서는 ▲노후 기반시설 개선, ▲서대구산업단지 용도 변경 건에 대한 현장의 목소리를 청취했으며, 이달 18일 찾은 대구3산업단지에서는 ▲폐수처리 여건 개선, ▲청년 인력 확보 및 정주 여건 개선, ▲도로 확장 및 주차장 확충 등 인프라 개선 사항을 집중 논의했다. 이어 25일 대구시티밸리산업단지에서는 ▲근로자 복지 및 기업지원 시설 설치, ▲도시철도 4호선 차량기지 관련 현안, ▲금호워터폴리스 진입도로의 조속한 착공 등 핵심 현안 문제를 세밀하게 점검했다.

특히 윤 의원은 단순한 민원 해결을 넘어 기업들에 실질적인 도움이 되는 지원 방식에 대해 산단 관계자들과 깊이 의견을 나눴다.

윤재옥 의원은 "현장에서 만난 기업인들의 절박한 목소리를 들으며, 신속한 산단 환경 개선과 미래산업 경쟁력 확보의 필요성을 다시 한번 확인했다"며, "대구 산단이 미래 산업 수출의 전진기지가 되도록 모든 역량을 쏟겠다"고 소감을 밝혔다.

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