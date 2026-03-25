김영록 "주청사·20조 활용, 시민공론위로 해법 찾겠다"

최영태·이민원 교수와 협력…"시민 주권 실현"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보는 25일 광주·전남 통합특별시 출범 이후 예상되는 주청사 확정과 20조원 재원 활용, 지역갈등 조정 등 주요 현안을 해결하기 위해 '시민공론화위원회'와 '균형발전특별위원회'를 상설기구화하겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 "주권자인 시민이 직접 참여하는 민주적 의사결정 구조를 통해 통합 과정의 우려를 해소하고 시민 주권을 실현하겠다"고 말했다.

그는 이를 위해 최영태 전 광주공론화위원장(전남대 명예교수), 이민원 전 국가균형발전위원장(광주대 명예교수)과 협력하기로 했다. 이들은 각각 공론화와 균형발전 분야의 전문가로, 김 예비후보 캠프의 제1·제2자문위원장을 맡는다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 24일 광주시의회 브리핑룸에서 맞춤형 출생·청년 기본수당 정책 관련 발표 기자회견을 개최하고 있다. 2026.03.24 bless4ya@newspim.com

김 예비후보는 앞서 경선 과정에서도 "시민공동정부 형태로 특별시정을 운영하겠다"고 밝힌 바 있다.

그는 이번 공약을 통해 시민공론화위와 균형발전특위를 상설화해 주요 정책 결정을 투명하고 합의 중심으로 추진하겠다는 구상을 구체화했다.

시민공론화위는 주청사 이전 결정, 광역행정 조정, 지방자치법 개정 등 통합특별시 모델에 대한 시민 합의를 도출하게 된다. 균형발전특위는 통합 인센티브 20조원 활용, 27개 시·군·구의 균형발전, 재정·권한 분배 및 지역소멸 대응기금 등 종합 방안을 검토한다.

김 예비후보는 "두 위원회가 출범 초반의 혼란을 최소화하고 통합특별시가 조기에 안정화될 것"이라며 "초대 특별시장은 지역 발전의 방향을 잡고 반도체 등 미래산업 육성에 전념할 수 있을 것"이라고 말했다.

최 전 위원장은 "통합은 지역소멸 위기 극복을 위한 불가피한 선택"이라며 "김 예비후보의 통합 추진 의지와 후속 대책 마련에 공감해 협력하기로 했다"고 밝혔다.

이 전 위원장은 "통합특별시는 지방주도 성장을 지향하는 이재명 정부의 국정철학과 궤를 같이한다"며 "20조원 재원을 어떻게 효율적으로 배분할지 함께 논의하겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com