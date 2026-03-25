민형배 의원 "광주·전남에 성수동 30개 만들겠다"

공공·민간 투자 결합…지속 가능한 상권 재편

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 의원이 '성수동 30개 만들기'(글로컬 타운) 전략을 내놨다.

민 의원은 25일 정책자료에서 "광주 충장로와 금남로, 순천의 원도심, 목포의 구도심, 여수의 중심상권, 나주의 시내까지 전남광주 주요 중심상업지역이 사람과 소비가 빠져나가며 쇠락하고 있다"며 "문제는 낡은 것이 아니라 다시 찾을 이유가 사라진 것"이라고 진단했다.

광주시의회에서 기자회견을 하는 민형배 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

글로컬 타운은 지역 자원과 산업을 기반으로 전남과 광주 27개 시·군에 총 30곳을 조성할 계획이다. 여기에 정부의 글로컬 상권 및 로컬거점 상권 사업과 연계해 추진 속도와 재원을 확보한다는 방침이다.

핵심은 공공이 도시의 기준과 방향을 먼저 제시하고 이를 바탕으로 민간 투자를 유도하는 구조다.

이를 위해 ▲공공형 지구단위계획 수립 ▲민간투자 유도 패키지 ▲보행·체류형 거리 재편 ▲공실 상가 순환 활용 ▲임대료 안정 및 장기 임대 전환 지원 등 5대 전략을 제시했다.

특히 공공이 업종 구성과 건축·경관 기준을 포함한 디자인·운영 가이드라인을 선제적으로 제시하고 이를 준수하는 민간 투자에 대해 용적률 완화와 인허가 절차 간소화 등 인센티브를 제공해 '예측 가능한 투자 환경'을 조성할 계획이다.

민 의원은 "상권은 살아나는 것보다 지속되는 것이 더 중요하다"며 "공공이 방향을 설계하고 민간이 투자와 운영을 이어가는 구조로 사람이 떠나지 않는 원도심을 만들겠다"고 말했다.

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