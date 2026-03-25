대전 동구, 5개 수행기관과 청년·중장년 고독사 예방 '맞손'

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 25일 사회적 고립 위험에 놓인 청년·중장년 고독사 예방과 정서적 안정 지원을 위해 지역 내 5개 수행기관과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에는 청년 대상 기관으로 자기다움통합센터 참사랑과 대전청소년위캔센터, 중장년 대상 기관으로 대동종합사회복지관과 판암사회복지관 그리고 산내종합사회복지관 등 총 5개 기관이 참여했다.

박희조(왼쪽부터 3번째) 동구청장이 5개 수행기관과 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전 동구] 2026.03.25 jongwon3454@newspim.com

구는 이번 협약을 통해 19세부터 39세 청년에게는 상담 및 심리지원과 반려동물 매개 치료 프로그램, 멘토링 및 체험형 프로그램 중심 일상회복 서비스를 제공한다.

또 40~64세 중장년에게는 자조모임 및 문화활동 등 '관계개선' 프로그램을 지원하며 생애주기별 맞춤형 서비스를 체계적으로 연계·운영할 계획이다.

특히 고독·은둔 위험군을 조기에 발굴하고 지속적인 사례관리를 통해 대상자의 사회적 관계 회복과 일상 복귀를 지원하는 데 중점을 둔다는 방침이다.

박희조 동구청장은 "청년과 중장년의 사회적 고립 문제는 개인의 어려움을 넘어 지역사회가 함께 해결해야 할 중요한 과제"라며 "이번 협약을 계기로 도움이 필요한 대상자에게 적시에 맞춤형 지원이 이뤄질 수 있도록 촘촘한 지원체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

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