"'청년 역량' 함께 키운다"...대전 동구, 창업공간 '가양노드' 개소식

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 18일 대전보건대학교·한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스와 함께 청년 창업지원 공간 '가양노드(NODE) 개소식을 개최했다고 밝혔다.

이날 개소식에는 박희조 동구청장, 오관영 동구의회 의장, 시·구의원, 대전보건대학교 총장, 한국폴리텍Ⅳ대학 학장을 비롯한 주요 내빈과 지역 주민, 대학생 등 50여 명이 참석해 청년 창업 거점 공간 출발을 함께 축하했다.

대전 동구 청년 창업지원 공간 '가양노드' 개소식이 진행되는 모습. [사진=대전 동구] 2026.03.18 jongwon3454@newspim.com

'가양노드(NODE)'는 연결과 협력의 거점을 의미하는 'NODE' 개념을 반영해 조성된 공간으로 지역 대학생과 청년 예비창업가를 위한 창업 활동 지원 및 교류 거점으로 운영될 예정이다.

특히 대전보건대학교와 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스 등 지역 대학과 협력을 기반으로 ▲창업 교육 프로그램 운영 ▲맞춤형 컨설팅 ▲네트워크 구축 등 다양한 청년 창업지원 사업을 추진한다는 계획이다.

박희조 동구청장은 "가양노드는 청년 창업가들이 지역과 연결되고 창업 역량을 키울 수 있는 중요한 거점 공간"이라며 "앞으로도 지역 대학과 협력을 강화해 청년이 머무르고 도전할 수 있는 창업 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 동구는 가양노드를 중심으로 청년 창업 지원을 확대하고 대학과 지역이 상생하는 관학협력 기반 창업 생태계를 지속적으로 구축해 나갈 계획이다.

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