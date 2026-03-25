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이재준 수원시장 "수원 경기경제자유구역 대한민국 첨단과학연구 허브 역할 할 것"

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'수원 경기경제자유구역 지정을 위한 정책토론회'서 밝혀

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 이재준 수원특례시장이 수원 경기경제자유구역 지정을 계기로 대한민국 첨단과학연구의 허브 역할을 강조했다고 25일 밝혔다.

김준혁 의원(오른쪽부터), 김영진 의원, 이재준 수원시장, 백혜련 의원, 김승원 의원, 염태영 의원이 토론회에서 함께하고 있다. [사진=수원시]

이재준 시장은 이날 국회의원회관 제1세미나실에서 열린 '수원 경기경제자유구역 지정을 위한 정책토론회'에서 "수원 경기경제자유구역에 연구 중심 기업을 유치해 '첨단산업 생태계'를 만들어 갈 것"이라며 "수원은 첨단기술 연구 분야에 집중해 '연구는 수원에서 제조는 지방에서'를 실현하고, 대한민국 균형발전에 앞장서겠다"고 말했다.

백혜련(수원시을)·김영진(수원시병)·김승원(수원시갑)·김준혁(수원시정)·염태영(수원시무) 의원이 주최하고, 수원시가 주관한 이날 토론회에서는 수원 경기경제자유구역의 전략적 실행 방안을 모색했다.

이재준 수원시장의 개회사로 시작해 수원 지역 국회의원 축사, 주제 발제와 전문가 토론, 질의응답으로 진행됐다.

토론회에는 백혜련·김영진·김승원·김준혁·염태영 의원, 수원특례시의회 이재식 의장, 김정렬 부의장을 비롯한 시의원 등이 참석했다.

김현수 단국대학교 도시계획·부동산학부 교수가 '반도체산업 경쟁력과 직주락 알앤디(R&D) 특구 전략', 윤정재 국토연구원 부연구위원은 '경기경제자유구역 수원의 전략과 역할'을 주제로 발제했다.

김현수 교수는 "수원 경기경제자유구역 대상지 일원은 경제자유구역으로 지정되면 세계적인 알앤디(R&D) 클러스터로 성장할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다"며 "수원 경기경제자유구역은 국가경쟁력을 높이고 균형발전을 이루는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

윤정재 국토연구원 부연구위원은 "수원은 서울권 소프트웨어와 경기남부권 하드웨어를 융합하는 연구·개발(R&D) 최적의 입지"라며 "수원을 중심으로 경부축(판교·용인·화성·평택·이천)을 연결하는 국가 최대 반도체 첨단 벨트가 형성돼 있고, 서해안축(파주~향남)으로는 바이오산업이 연결돼 있다"고 설명했다.

이어 "수도권은 혁신과 연구·개발, 비수도권은 생산·특화 기능을 담당하는 상생형 역할 분담 체계로 전국 경제자유구역 간 협력, 국가경쟁력 강화를 동시에 실현할 수 있다"며 "수원이 중추적인 역할을 담당할 수 있다"고 말했다.

박관민 수원시 투자유치자문단 위원장이 좌장을 맡은 전문가 토론에는 홍진기 지역산업입지연구원장, 홍영준 성균관대 나노과학기술학과 교수, 앤드류김 ㈜레이저발테크놀로지 대표, 김성진 수원시정연구원장이 참여했다.

홍진기 지역산업입지연구원장은 "수원 경기경제자유구역의 추진 가능 여부는 '반도체 연구·개발 연계 첨단산업' 분야에서의 외국인 투자 규모에 달려있다고 볼 수 있다"며 "실제 경제자유구역 지정 과정에서 요구하는 '선투자 수요 확보'라는 관점에서 외국인 투자 수요를 고려한 수원 경기경제자유구역의 콘셉트 재정립이 필요할 것"이라고 말했다.

홍영준 성균관대 교수는 "수원은 한국나노기술원(KANC)이라는 핵심 연구 인프라와 우수 연구 인력과 학생 인재풀, 그리고 알앤디(R&D) 사이언스파크 부지가 있다"며 "수원은 화합물반도체 기술 자립과 차세대 산업 경쟁력을 견인할 연구개발 중심축으로서는 가장 적합한 도시 중 하나"라고 설명했다.

이어 "수원 경기경제자유구역은 단순한 지역개발 사업이 아니라 대한민국이 화합물반도체와 첨단 전략산업 분야에서 다시 도약하기 위한 국가적 실험이자 전략적 선택이 돼야 한다"고 말했다.

앤드류김 ㈜레이저발테크놀로지 대표는 "2024년 수원으로 본사와 연구소를 이전한 후 핵심 인력 채용이 한결 수월해졌고 주요 고객사인 삼성전자와 판교·안산의 파트너사와 협업 속도가 빨라졌다"며 "수원은 인재도 있고, 산업도 있고, 수요도 있는 준비된 도시"라고 밝혔다.

이어 "경제자유구역 지정은 이미 형성된 첨단산업 생태계를 글로벌 경쟁 기준에 맞게 격상시키는 결정이 될 것"이라고 기대했다.

김성진 수원시정연구원장은 "수원 경기경제자유구역 지정은 저출산, 저성장, 투자 부진으로 약해지고 있는 대한민국의 기초 체력을 되살리기 위한 국가적 결단"이라며 "수원의 연구·개발 인프라와 비수도권의 특화산업을 결합해 국가균형발전을 끌어낼 수 있다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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