경기도교육청미디어교육센터 '미디어 교육 생태계' 확장 나선다

[고양=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미디어교육센터가 대학 및 교사 연구단체와 손을 잡고 도내 학생·교사·학부모를 아우르는 미디어 교육 활성화에 박차를 가한다.
미디어교육센터는 중부대학교 지역혁신중심대학지원사업단 및 디지털미디어교육콘텐츠 교사연구협회인 '몽당분필'과 각각 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.
먼저 중부대 RISE사업단과는 '경기 RISE사업'과 연계해 학부모 미디어 교육 협력 기반을 마련하기로 했다. 주요 협약 내용은 ▲경기도 학부모 미디어 교육 활성화 및 프로그램 협력▲RISE 사업 관련 프로그램·행사·과제 협업▲인적·물적 자원 연계를 통한 지역사회 교육 협력 강화 등이다. 이를 통해 학부모들의 디지털 미디어 활용 역량을 한층 높일 전망이다.
또한 미디어 교육 콘텐츠 분야에서 활발히 활동 중인 교사 단체 '몽당분필'과는 학교 미디어 교육의 질적 향상을 도모한다. 양 기관은 ▲교사 연수 및 학생 교육 프로그램을 위한 인력풀 공유▲미디어 교육 교재 연구 및 운영 협력▲프로그램 공동 기획 및 홍보 등에 힘을 모으기로 했다.
하미진 경기도교육청미디어교육센터장은 "디지털 미디어 환경에서 교원뿐 아니라 학부모, 학생 모두의 미디어 이해와 활용 역량, 그리고 미디어 문해교육의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "대학 및 교사 연구단체와의 협력을 통해 경기도 미디어 교육 생태계를 확장하고 학교와 지역사회가 함께하는 교육을 지속 추진하겠다"고 강조했다.
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