김형일 달서구청장 예비후보 "여론조사, 선거중단 후보 제외해야"

단일화 관련 입장문 발표…김형일·김용판 예비후보 두 사람만의 경선 요구 주장



[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 달서구청장 선거에 출마한 김형일 예비후보가 홍성주 예비후보와 단일화 한 만큼 여론조사에서 이를 제외해 줄 것을 요구했다.

25일 김형일 예비후보 측에 따르면 김 예비후보는 홍성주 예비후보와 달서구의 발전을 위해서는 행정전문가가 구청장으로 선출되는 것이 바람직하다는 공통의 인식하에 지난 22일 밤 단일화에 합의한 이후, 2개 언론사(영남일보, 대구일보) 여론조사의 지지율 합산 절차를 거쳐 지난 24일 김형일 예비후보로 단일화했다.

김형일 달서구청장 예비후보[사진=김형일 예비후보] 2026.03.25 yrk525@newspim.com

홍성주 예비후보는 단일화 결과를 존중하며 단일화 정신에 따라 경선 승리를 위한 '원팀' 구성 및 선거활동 동참을 약속했다. 그러나 국민의힘 중앙당은 김형일 예비후보와 홍성주 예비후보의 단일화 결과는 인정하지만 달서구청장 경선후보자 안내 자료상의 합의서약서 내용인 "후보자는 경선이 진행되는 동안 경선 후보자에서 사퇴할 수 없다"는 규정을 들어 1인의 예비후보자인 홍성주 예비후보)의 사퇴가 불가하다는 입장을 밝히고, 기존 3인의 예비후보 모두를 대상으로 주민 ARS 연론조사 등의 경선을 실시하겠다는 입장이다.

이에 대해 김형일 예비후보 측에서는 강력 반발하고 있다. 김형일 달서구청장 예비후보는 국민의힘 중앙당에 단일화 후 선거운동을 중단한 후보를 제외한 나머지 2인(김형일, 김용판)의 후보만을 대상으로 여론조사를 실시하고, 그것이 어려울 경우 해당후보인 홍성주 에비후보가 '사퇴후보'라는 정보를 여론조사 질문 문항에 포함해 주실 것을 요청한다고 밝혔다.

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