김경남, '신이랑 법률사무소'서 완벽 슈트 핏…냉철한 카리스마

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신이랑 법률사무소' 김경남이 완벽한 슈트 핏을 선보였다.

25일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 법무법인 태백의 대표 '양도경' 역으로 분한 김경남의 촬영 현장 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '신이랑 법률사무소' 김경남. [사진=킹콩by스타쉽] 2026.03.25 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 김경남은 다채로운 컬러의 슈트로 캐릭터의 분위기를 한층 끌어올리고 있다. 그는 짙은 버건디와 네이비 컬러의 슈트를 탁월하게 소화하며 진취적이면서도 세련된 이미지를 완성했다. 그런가 하면 목 끝까지 잠근 단추와 단단히 맨 넥타이로 빈틈없는 도경의 면모를 표현했다.

이어진 사진에서 김경남은 스리피스 슈트 차림으로 강렬한 눈빛을 뿜어내고 있다. 이날 촬영은 자신의 지시를 따르지 않은 오성파 보스 조기철(박기덕)을 만나러 간 장면. 그는 감정이 고조된 상태에서도 한 치의 흐트러짐 없는 비주얼을 보여주어 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

이처럼 김경남은 언제나 완벽에 가까운 착장으로 캐릭터의 완성도를 높였다. 특히 과감한 컬러와 정제된 슈트 셋업은 도경 특유의 야심과 냉철함을 고스란히 담아내며 몰입도를 끌어올렸다. 더불어 그가 지닌 권위와 프로페셔널한 면모를 더 돋보이게 만들기도. 이에 매회 다양한 매력을 보여주는 김경남이 '신이랑 법률사무소'에서 또 어떤 활약을 펼칠지 관심이 집중된다.

한편, 김경남을 비롯해 유연석, 이솜 등이 출연하는 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.

moonddo00@newspim.com