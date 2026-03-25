부산도시공사, 사회공헌 파트너스 공모 추진

지역 기관 대상 1억 원 지원 발표

지속 가능한 사회공헌 모델 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 지역사회 문제 해결과 사회적 가치 창출을 위해 '2026년 BMC 사회공헌 파트너스 공모' 사업을 새롭게 추진한다고 25일 밝혔다.

부산도시공사가 2026년 BMC 사회공헌 파트너스 공모사업을 추진한다. 사진은 부산도시공사 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.08.09

지역기관과 협력해 지속 가능한 사회공헌 모델을 구축하는 것이 핵심이다.

이번 공모는 부산지역 복지기관·비영리단체·사회적기업 등을 대상으로 지역 현안에 실질적으로 기여할 수 있는 사회공헌 사업을 발굴·지원하기 위해 마련됐다.

총 지원 규모는 1억 원으로, 기관당 최대 2000만 원까지 지원한다. 접수는 25일부터 내달 8일까지 진행되며, 예비심사와 본심사를 거쳐 4월 중 최종 선정될 예정이다.

공사는 이번 사업을 통해 지역 특성과 수요를 반영한 맞춤형 사회공헌 프로그램을 발굴하고 지역기관과 협력하는 지속 가능한 사회공헌체계를 구축할 계획이다. 취약계층 지원, 지역공동체 활성화, 환경 개선 등 실질적 변화를 이끌 수 있는 사업을 우선 선정한다.

신창호 사장은 "이번 공모 사업 신규 추진을 통해 지역사회와 함께 성장하는 사회공헌 모델을 구축하겠다"며 "다양한 주체와 협력을 강화해 공공기관으로서의 사회적 책임을 실천하겠다"고 말했다.

BMC 사회공헌 파트너스 공모 사업의 세부 내용은 부산도시공사 공식 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

ndh4000@newspim.com