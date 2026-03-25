전북교육청, NASA 글로벌 캠프 운영…10월 미국 진행

중3학생 16명 선발·4월6~17일 모집

우주인 훈련·과학체험 프로그램 참여

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 학생 대상 우주과학 체험 프로그램을 추진한다.

도교육청은 세계적 수준의 과학기술 체험 기회를 제공하기 위해 '2026년 NASA 글로벌 캠프'를 운영한다고 25일 밝혔다.

NASA 글로벌 캠프 운영[사진=전북자치도교육청] 2026.03.25 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 NASA 교육 인프라를 기반으로 우주과학과 첨단 기술을 직접 체험하며 과학적 사고력과 글로벌 역량을 키우는 데 목적이 있다.

캠프는 오는 10월 18일부터 26일까지 7박 9일 일정으로 미국 헌츠빌과 워싱턴 D.C에서 진행된다.

참가 학생들은 우주인 훈련, 우주선 발사 미션, 로봇 제작, 항공 시뮬레이션 등 다양한 체험 활동에 참여하게 된다.

또 NASA 고다드 우주비행센터와 스미스소니언 국립항공우주박물관, 자연사박물관 등을 방문해 현장 중심 과학 탐구 활동도 진행할 예정이다.

참가자는 도내 중학교 3학년 학생 16명을 대상으로 4월 6일부터 17일까지 공개 모집하며, 학교장 추천을 받은 학생을 대상으로 2단계 평가를 거쳐 최종 선발한다.

오지숙 창의인재교육과장은 "학생들이 세계적 과학기술 현장을 직접 경험하며 탐구 역량을 키울 수 있는 기회"라며 "앞으로도 과학적 사고력과 글로벌 역량 강화를 위한 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.

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