한국예탁결제원 KSD나눔재단, 학교 밖 청소년 대상 6000만원 후원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원 KSD나눔재단은 전날 부산본사에서 학교 밖 청소년 지원을 위한 '꿈드림 장학사업' 후원금 6000만원을 한국청소년상담복지개발원에 전달했다고 25일 밝혔다.

꿈드림 장학사업은 중등연령(13～15세) 장학생에게 중졸 검정고시 합격 시 1인당 최대 100만원, 고등연령(16～18세) 장학생에게는 자립능력 개발을 위한 자격증 취득, 직업훈련 비용 등을 1인당 100만원씩 지원하는 사업이다.

(왼쪽부터) 이순호 KSD나눔재단 이사장, 한국청소년상담복지개발원 서미 본부장. [사진=한국예탁결제원]

나눔재단은 2024년부터 전국 '학교밖청소년지원센터' 소속 청소년들을 대상으로 꿈드림 장학생을 선발하여 지원해 오고 있으며, 올해도 총 50명의 장학생(중등연령 15명, 고등연령 35명)을 선발했다.

한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장은 "KSD나눔재단의 지속적인 관심과 지원이 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 자립에 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

이순호 KSD나눔재단 이사장은 "꿈드림 장학사업을 통해 학교 밖 청소년들이 학업을 지속하고, 자립능력을 키우는 동기가 되어 꿈과 미래를 향해 도전하는 계기가 바란다"고 전했다.

한편 KSD나눔재단은 취약계층 초중고 및 대학생을 위한 꿈이룸 장학, 특성화고 학생을 위한 꿈성장 장학, 학교 밖 청소년을 위한 꿈드림 장학 등 다양한 장학사업으로 미래인재 양성을 지원하고 있다.

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