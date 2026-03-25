대신증권, 고배당·고금리 투자설명회…전국 영업점 동시 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권이 고배당·고금리 투자 전략을 주제로 한 전국 단위 설명회를 정례화한다.
대신증권은 매월 4번째 목요일 오후 2시 전국 영업점에서 '고배당·고금리 투자 설명회'를 동시 개최한다고 25일 밝혔다.
고변동성 장세 속에서 배당과 이자 수익을 추구하는 투자자 수요에 맞춰 고객과의 접점을 넓히고 현장 중심의 실질적인 투자 정보를 제공하기 위해서다.
대신증권은 시세 차익을 기대하는 공격적 투자보다는 '은행예금+a 이상의 수익을 확보하는' 인컴형 자산관리를 제시할 계획이다. 예측 가능한 배당과 이자를 통해 시장 상황에 관계없이 흔들리지 않는 포트폴리오를 구축하는 게 핵심이다.
오는 26일 열리는 첫 설명회에서는 '흔들리지 않는 고정 수익 확보의 골든타임'을 주제로 현금흐름 시점을 강조한다. 현재 현금흐름을 창출하는 게 가장 안정적인 투자라는 철학을 바탕으로 관련 상품에 대한 안내와 실제 투자 활용 방안도 제시할 예정이다.
신재범 대신증권 영업추진부문장은 "변동성이 큰 시장에서 안정적인 현금흐름을 중시하는 투자 수요가 확대되고 있다"며 "정기 설명회를 통해 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
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