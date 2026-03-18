대신증권, 고배당·고금리 인컴형으로 리테일 전략 재편

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권이 고배당·고금리 중심의 인컴형 자산관리 모델로 리테일 전략을 재편한다고 18일 밝혔다.
대신증권은 배당과 이자 등 정기적인 현금흐름을 창출하는 포트폴리오를 중심으로 은행 예·적금 대비 추가 수익을 추구하는 자산관리 서비스를 제공할 계획이다. 은행 예·적금 중심 고객, 주식 단기매매 위주 투자자, 시장 변동성에 피로감을 느낀 투자자를 주요 수요층으로 설정했다.
상품 라인업으로는 연 7% 특판 RP(Repurchase Agreement, 환매조건부채권)를 비롯해 고배당주를 약 50% 편입한 '대신 G.O 대한민국 목표전환형 공모펀드', '대신 밸런스 멀티인컴 랩' 등 펀드·랩·신탁·채권 형태의 신규 상품 출시를 준비 중이다. 월 지급식 상품을 포함한 고배당·고금리 상품도 추가로 공급할 방침이다.
전국 영업점에서는 매월 네 번째 목요일 고객 세미나를 열어 인컴형 투자 전략과 관련 정보를 제공할 예정이다.
강윤기 대신증권 리테일총괄은 "시장 변동성에 흔들리지 않는 인컴형 투자 포트폴리오를 통해 고객 만족도를 높이고 장기 고객 기반을 확대할 것"이라고 밝혔다.
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