대신증권, MTS서 랩 상품 조회 기능 추가…영업점 가입 연계

출시일·가입금액 기준 정렬·비교
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권이 자사 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 랩(Wrap) 상품을 조회할 수 있는 기능을 제공한다고 19일 밝혔다.
MTS 사이보스·크레온 홈 화면의 '상품/연금' 탭에서 랩 상품을 확인할 수 있다. 출시일과 가입금액 기준으로 상품을 정렬·비교할 수 있으며, 실제 가입은 대신증권 영업점을 통해 이뤄진다.
랩 상품은 금융회사가 고객 자산을 위탁받아 투자 전략에 따라 포트폴리오 형태로 운용하는 종합 자산관리 서비스다. 전문가가 시장 상황에 맞춰 자산 배분과 리밸런싱을 수행하는 방식으로 운용된다.
대신증권은 리서치센터의 시장 분석과 자산배분 전략을 기반으로 한 랩 상품 라인업을 운영하고 있다. 글로벌 주식·채권·상장지수펀드(ETF) 등 다양한 자산을 활용한 포트폴리오 운용 전략을 통해 투자자 자산관리 수요에 대응한다.
정임보 대신증권 랩사업부장은 "MTS에서 랩 상품을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 서비스 접근성을 높였다"고 말했다.
dconnect@newspim.com