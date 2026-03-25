광주·전남 정책협의체 발족…통합 준비 박차

쟁점 해결 기능 수행

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시와 전남도가 권한대행을 중심으로 핵심 국장급 실무진으로 이뤄진 광주·전남 정책협의체를 발족했다고 25일 밝혔다.

정책협의체는 양 시도 권한대행과 기획조정실장, 자치행정국장, 행정통합실무준비단장 등 총 8명으로 구성된 실무 조정·결정 기구다.

광주·전남 정책협의체 1차 회의. [사진=광주시] 2026.03.25 bless4ya@newspim.com

협의체 운영은 정례 회의와 수시 회의를 병행하되 긴급한 현안에 대해서는 시·공간의 제약 없이 격식 없는 논의를 거쳐 신속한 의사결정을 지원할 방침이다.

전날 광주전남공동혁신도시(나주) 복합혁신센터에서 열린 첫 회의에서는 조직·인사·재정·법제·전산시스템 등 행정 인프라 통합과 특별법 후속 조치, 중장기 발전계획, 공인·공부 정비 등을 포함한 '핵심 통합과제'가 논의됐다.

고광완 광주시장 권한대행은 "바로 지금이 행정통합을 위한 중요한 골든타임"이라며 "정책협의체 등을 중심으로 통합 준비를 체계적으로 추진해 출범 과정에서 시민들께 미칠 혼선을 최소화하도록 노력하겠다"고 말했다.

황기연 전남지사 권한대행은 "전남과 광주의 행정통합은 지역의 미래 경쟁력을 높이는 중요한 전환점"이라며 "출범까지 90여일 남은 만큼 주요 통합과제를 신속히 정리하고, 실무부서 간 긴밀한 협력과 체계적인 관리로 완성도 높은 통합특별시 출범을 이루겠다"고 말했다.

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