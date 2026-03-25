라온메디, 그래피와 AI 치과 통합 소프트웨어 구축 계약

의뢰부터 제작까지 투명교정 플랫폼 구축으로 B2B 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 의료 솔루션 전문기업 라온메디가 세계 최초 형상기억 투명교정 소재기업 그래피와 'AI 기반 치과 통합 소프트웨어' 구축 계약을 체결하고 B2B 사업을 본격화한다고 25일 밝혔다.

AI 전문기업 라온피플의 자회사인 라온메디(대표 이석중)는 글로벌 투명교정 시장의 패러다임을 '다이렉트 프린팅(Direct Printing)'으로 전환하기 위해 그래피(대표 심운섭)의 3D 프린팅 소재 기술을 결합한 AI 소프트웨어를 완성하고 통합 플랫폼을 구축한다.

회사에 따르면 라온메디는 기존 CBCT(치과용 CT) 기반의 치근 분석 및 3D 시각화 기능에 제조사 운영에 필수적인 주문관리시스템(OMS)과 의사가 직접 수정 가능한 뷰어(Viewer), 장치 제작을 위한 CAM 소프트웨어를 통합해 '완전한 디지털 교정'을 구현한다는 계획이다.

라온메디 김일훈 부사장(왼쪽)과 그래피 박성현 상무가 계약 체결후 기념촬영을 하고 있다. [사진=라온메디]

특히 이번에 구축하는 투명교정 장치 통합 관리 플랫폼을 통해 의사와 제조사가 'OMS와 오더 트래킹 시스템'에서 실시간 소통이 가능하게 된다. 환자 의뢰 및 접수부터 교정 설계, 진행 상태, 제작 지시 및 납품 관리까지 전 과정을 디지털로 연결하고, 최종 제작단계까지 투명교정 비즈니스 전반의 효율성과 정확성을 높여줄 것으로 분석된다.

라온메디 관계자는 "투명교정 진단 소프트웨어가 메인이었던 기존 시장을 플랫폼화 하는 것이 이번 계약의 핵심"이라며 "즉시 수정이 가능한 뷰어(Viewer)와 장치 제작용 CAM 소프트웨어, 그리고 주문관리시스템(OMS)까지 포함한 통합 소프트웨어 제공을 통해 B2B 사업에 필요한 실질적인 운영 기반을 확보하게 됐다"고 설명했다.

라온메디는 이번 계약을 토대로 통합 플랫폼을 구축하는 등 글로벌 시장을 선도하는 기술 개발을 통해 글로벌 치과교정 소프트웨어 및 솔루션 시장을 선점하고 레퍼런스 확보는 물론 점유율을 확대해 나간다는 전략이다.

또한 그래피는 라온메디의 AI 소프트웨어를 형상기억 투명교정 장치 생산 공정에 전면 도입해 설계 정확도를 극대화하고, 제작 효율성과 제품 정밀도를 동시에 향상시켜 투명교정 장치와 전용소재 판매를 동시에 강화하는 '락인(Lock-in) 효과'를 노리고 있다. 아울러 자사 소재 '테라하츠(Tera Harz)'의 물성을 극대화한 고정밀 투명교정 장치를 직접 생산하거나 글로벌 파트너 네트워크에 통합 솔루션 형태로 공급하는 등 활용범위를 확대해 나간다는 계획이다.

한편 지난 24일 그래피 본사에서 진행된 계약식에는 라온메디 김일훈 부사장과 송광현 팀장, 그래피 박성현 상무와 이재복 이사가 참석했으며, 양사의 기술 시너지는 물론 공동 마케팅을 통해 글로벌 디지털 치과 교정 분야를 선도하고 B2B 시장으로 비즈니스를 확대해 나가는데 의견을 모았다.

nylee54@newspim.com