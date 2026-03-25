부산교육청, 전국 최초 AI 적용 수업설계 사례집 배포

228명 위원 참여해 질문 설계 제시

교사 전문성 향상 사고 확장 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 부산형 AI 수업을 위한 AI 적용 수업설계 사례집을 만들어 책과 전자 파일 형태로 각급 학교에 배포한다고 25일 밝혔다.

이번 사례집은 현장 교사의 의견을 반영해 '지식을 얼마나 많이 아는가보다, 어떤 질문을 던질 수 있는가'란 관점에서 사례집을 제작했다. 교과별 특성을 반영한 질문 설계와 프롬프트 구성 원리를 현장 교사들이 수업에 바로 활용할 수 있는 내용으로 구성했다.

사례집 제작은 총 228명의 위원이 참여하는 30개 프로젝트팀을 구성해 진행됐다. 질문은 사고를 촉발하고 탐구를 심화시키는 출발점으로, 학생의 사고 수준과 학습의 깊이를 결정짓는 중요한 역할을 한다.

수업설계 지원 자료집 표지 [사진=부산시교육청] 2026.03.25

사례집은 ▲미술 교육에서의 생성형 AI 기반 도슨트 활용 등 14개 교과(초 2권) ▲국어 질문의 기술로 여는 새로운 문해력 프롬프트 엔지니어링 등 10개 교과(중 2권) ▲수학 재귀적 문답을 통한 학습 모델 설계 6개(고 1권) 등 모두 5권으로 구성했다.

프롬프트를 설계하는 과정을 수업 설계와 연계해, 교사가 수업을 이끄는 설계자로서 역할을 수행할 수 있도록 지원하고, 학생이 질문을 통해 사고를 확장하는 능동적 학습자로 성장할 수 있도록 교사의 전문성을 높이기 위해 개발됐다.

교과별 성취기준과 내용 체계를 바탕으로 질문 설계의 원리와 절차를 체계화하고, 실제 수업 장면에서 활용할 수 있는 구체적인 사례를 제시하고 학교 여건과 학생 수준에 따라 유연하게 재구상할 수 있도록 다양한 예시를 함께 담았다.

교원 연수 자료나 학교 단위 전문적 학습공동체에서 공동 수업을 설계하고 나누는 기초 자료로 사용할 수 있도록 구성했으며, 디지털·인공지능 기반 교육과정 운영을 지원하는 기초 자료로도 널리 활용될 예정이다.

시교육청은 이번 사례집이 질문 중심 접근의 학습 방향을 분명히 하고, 학생 참여를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

김석준 교육감은 "AI 대전환 시대를 맞아 자료집이 학교 현장에서 사고가 깊어지는 수업, 배움이 확장되는 교실, 그리고 미래를 준비하는 교육으로 나아가는 마중물이 되기를 바란다"며 "교육은 결국 교사의 질문에서 출발한다. 교사들이 아이들의 성장을 지켜주는 든든한 동반자가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com