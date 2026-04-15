대한상의·에너지시민연대, 석유 소비 감축 캠페인 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 중동발 에너지 수급 불안이 심화되는 가운데 경제계와 시민사회가 석유 소비 감축에 나섰다. 대한상공회의소와 에너지시민연대는 15일 민간 주도의 에너지 절약 캠페인 '에너지 하이파이브(Hi-5)'를 공식 출범했다.

원유 자원안보 위기경보가 경계 수준으로 격상된 상황에서 기업과 시민이 함께 석유 소비를 줄이기 위해 마련된 이번 캠페인은 5가지 핵심 약속을 담고 있다.

[로고=대한상공회의소]

대중교통 이용 확대와 기업의 차량 2부제 동참, 시차출근제 실시, 불필요한 전등 소등과 화상회의 활용, 고효율 기기 도입과 재생에너지 투자 확대 등이 주요 내용이다. 대한상의 소통 플랫폼 '소플(sople)'을 통해 석유 다이어트 인증과 에너지 절약 쇼츠 공모전도 진행한다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "이번 캠페인이 민간의 자율적인 위기 극복 의지를 결집하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 김동주 에너지시민연대 사무총장은 "에너지 하이파이브가 시민들의 일상 문화로 자리잡길 기대한다"고 덧붙였다.

대한상의는 여름철 에너지 절약 캠페인 등 민간차원의 에너지 위기 대응 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

y2kid@newspim.com