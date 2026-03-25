제천시, '온(溫) 통합돌봄 사업' 본격 추진…복합적 지원 체계 마련

민·관 협력 체계로 다양한 생활밀착형 서비스 연계

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 시민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안정된 삶을 이어갈 수 있도록 지원하는 '제천 온(溫) 통합돌봄 사업'을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

'제천 온 통합돌봄'은 일상생활에 어려움이 있어 의료와 요양, 돌봄 등 복합적인 지원이 필요한 노인을 대상으로 욕구와 건강 상태, 생활 여건에 맞는 맞춤형 서비스를 지역사회 내에서 연계해 제공하는 사업이다.

제천시청.[사진=제천시] 2026.03.25 choys2299@newspim.com

이번 사업은 오는 27일부터 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 발맞춰 추진되는 것으로, 제천시는 법 시행에 앞서 지역 실정에 맞는 통합돌봄 기반을 선제적으로 구축해 제천형 통합돌봄 모델을 본격적으로 운영한다.

그동안 돌봄이 필요한 시민들은 의료와 요양, 복지, 일상생활 지원이 각각 분절적으로 제공돼 필요한 서비스를 한 번에 연계받기 어려운 경우가 많았다.

시는 이러한 한계를 보완하기 위해 보건과 의료, 요양, 복지 자원을 연계한 지역 중심 통합지원 체계를 마련하고 대상자 중심의 통합돌봄 서비스를 제공할 계획이다.

제천 온 통합돌봄은 대상자 발굴부터 상담과 욕구 조사, 통합지원계획 수립, 서비스 연계, 사후관리까지 한 번에 연계되는 체계로 운영된다.

대상자의 건강 상태와 돌봄 필요도에 따라 의료와 건강관리, 요양 지원, 일상생활 지원, 식사 지원, 안부 확인, 주거환경 개선, 복지서비스 연계 등 다양한 서비스를 통합적으로 제공한다.

특히 시는 지역 내 민관 협력 체계를 기반으로 방문의료지원사업과 거점형 건강관리, 퇴원환자 지역사회 연계사업, 일상돌봄과 긴급돌봄, 지역사회 틈새돌봄, 케어푸드 제공, 따숨동행서비스 등 생활밀착형 서비스를 연계해 돌봄 공백을 최소화할 방침이다.

이를 통해 퇴원 이후 회복이 필요한 대상자와 거동이 불편한 어르신, 가족 돌봄 부담이 큰 가구 등 복합적인 지원이 필요한 시민들이 살던 곳에서 보다 안정적인 일상을 이어갈 수 있을 것으로 기대된다.

시 관계자는 "앞으로 대상자 발굴과 사례관리, 서비스 조정 기능을 강화하고 지역사회 내 다양한 기관과의 협력을 통해 예방부터 치료, 요양, 일상 돌봄까지 이어지는 촘촘한 지역 돌봄 안전망을 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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