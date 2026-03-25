충북교육청, 새 학기 학생 마음건강 챙긴다

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 새 학기를 맞아 학생들이 새로운 환경에 안정적으로 적응하고 건강하게 성장할 수 있도록 '학생 마음 건강 119' 서비스를 운영하고 있다고 25일 밝혔다.
도교육청은 학생과 학부모가 필요할 때 도움을 받을 수 있도록 상담부터 치유, 심리 평가, 학교 방문 지원, 치료비 지원까지 연계하는 통합 지원 체계를 운영하고 있다.
'학생 마음 건강 119'는 충북의 모든 학생이 언제 어디서든 이용할 수 있는 마음 건강 원스톱 서비스이다. 학생들은 유선이나 홈페이지를 통해 상담을 신청하면 전문 상담사, 정신 건강 전문가, 임상 심리 전문가와 연계된 맞춤형 지원을 받을 수 있다.
충북교육청은 학생들의 접근성을 높이기 위해 도교육청, 교육지원청, 각급 학교 홈페이지와 가정통신문을 통해 서비스를 안내하고 있다. 새 학기를 맞아 학교생활 적응 등으로 정서적 어려움을 겪는 학생이 조기에 지원받을 수 있도록 이용 안내를 강화하고 있다.
최선미 인성시민과장은 "학생 한 명 한 명이 정서적 어려움을 혼자 감당하지 않도록 세심하게 지원해 나가겠다"고 말했다.
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