高油价、高汇率、经济放缓忧虑叠加 韩3月消费者信心指数"跳水"

纽斯频通讯社首尔3月25日电 据韩国银行（央行）25日发布的《2026年3月消费者动向调查结果》，3月消费者信心指数（CCSI）为107，环比降5.1点。数值创去年10月以来新低，也是自2024年12月"紧急戒严"期间骤降12.7点后，约1年零3个月的最大跌幅。

【插图=AI生成】

一般而言，消费者信心指数高于100说明消费心理较长期平均水平乐观，低于100则相反。

当前生活状况指数（CSI）及生活状况展望指数环比分别下降2点和4点。家庭收入展望指数为101，环比下降2点，而消费支出展望指数为111，与上月持平。

对经济状况的认知也显著恶化。当前经济判断指数为86，环比下降9点。未来经济展望指数为89，骤降13点。

分析认为，尽管出口保持良好势头，但中东局势持续动荡引发的供应链受阻及物价上涨担忧等影响心理预期。

就业机会展望指数为89，环比下降4点；而利率水平展望指数为109，因市场利率上升及通胀担忧等上升4点。家庭债务状况方面，当前家庭债务指数与上月持平，而家庭债务展望指数环比上升1点。

对物价上涨的担忧进一步扩大。特别是住宅价格展望指数为96，环比下降12点。分析认为，这反映出因贷款利率上升、待售量增加等因素，市场形成住宅价格下跌的预期。物价水平展望指数为149，上升2点。

另外，未来一年的预期通胀率为2.7%，环比上升0.1个百分点；三年后的预期通胀率也上升0.1个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社