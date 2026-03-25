전국 광역단체장 3월25일 일정

▲김영환 충북지사
- 음성군 순방 (14:00 음성군 일원)
▲김관영 전북지사
- 조선산업 관련 기자회견 (10:30 기자회견장)
- 출연기관 방문 (15:30 경제통상진흥원, 전북테크노파크)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 행안부장관 광주전남 현장방문(10:10 광주사회적경제지원센터)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 행안부장관 도 방문(10:00 함평·장성·담양)
▲황명석 경북도행정부지사
- 실·국·원장 간부회의 및 2026년 제1차 청백리 회의(09:00 원융실)
- 세포배양 배지 산업 육성 업무협약식(10:50 의성군청)
- 대학 중심 초광역 인재 양성 토론회(14:00 스탠포드호텔 안동)
- 2026년 경상북도 청년정책참여단 발대식(15:00 다목적홀)
- 기후에너지환경부장관, 상주 스마트팜 수열도입 현장확인(15:55 상주스마트팜혁신밸리)
▲김진태 강원도지사
- 도지사기 그라운드골프대회 개회식 (09:30 홍천종합운동장)
- 강원 건설건축 박람회(10:30 춘천 봄내체육관)
- 강원생활도민제도 수도권 홍보행사 (14:00 서울 종로구청)
▲이장우 대전시장
- 제295회 임시회 제3차 본회의(10:00 본회의장)
- 제1회 류현진배 우수초청 중학야구대회 개회식(13:00 한밭야구장)
- 2026년 1분기 대전광역시 통합방위협의회(15:00 전시종합상황실)
▲최민호 세종시장
- 가장먼저, 가장빠른 세종구현 TF발표회(14:00 대회의실)
- 2026년 제1회 세종창업벤처포럼(16:00 박연문화관)
▲김태흠 충남지사
- 제365회 도의회 임시회 제2차 본회의(10:00 본회의장)
▲유정복 인천시장
- 인천연구원 30주년 기념식
▲박형준 부산시장
- 국민성장펀드 대응 업무협약식 및 추진전략 보고회(09:00 12층 소회의실1)
- 2026 부산 기업 혁신포럼(14:00 벡스코)
- 부산해사국제상사법원 설치 확정 시민보고 및 결의대회(15:00 부산시티호텔)
- 부산시노인종합복지관 30주년 기념식(16:00 부산시노인종합복지관)
- 업무협약-협약형 특성화고등학교 육성(17:00 부산시교육청)
- 재부거제향인회 제43차 정기총회(18:30 롯데호텔 부산)
▲박완수 경남지사
- 녹색환경 조성을 위한 나무심기 행사(10:30 함안 입곡군립공원)
- KF-21 양산 1호기 출고식(14:30 한국항공우주산업 고정익동 옆 유도로)
- 제16회 한국여성농업인 경상남도대회(17:30 밀양강 둔치 야외공연장)
▲김두겸 울산시장
- 새마을금고 소상공인 경영안전자금 협약식(15:00 대회의실)
▲김성중 경기도지사 권한대행(행정1부지사)
- 2026년 상반기 신규공직자 환영행사(14:00 다산홀)
▲오영훈 제주도지사
- 2026년 제1차 제주도 노사민정협의회 본회의 및 업무협약(10:00 탐라홀)
- 고엽제전우회 창립 제24주년 기념행사(11:00 한라체육관)
- 히트펌프 사업 및 주민 주도 관광 브랜딩 현장 민생경청 소통(14:00 애월읍 등)
- 제13회 국제 e-모빌리티 엑스포 개막식(16:00 제주신화월드)
[전국종합=뉴스핌]