수출입은행, 20억 달러 글로벌본드 발행

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행은 14일 20억달러 글로벌본드를 발행했다
- 3년·5년물 모두 한국 발행사 기준 역대 최저 가산금리를 기록했다
- 수은은 조기 발행·맞춤형 설명회로 투자자 신뢰를 확인하고 연내 170억달러 외화조달을 추진한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 20억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 3년물 10억 달러와 5년물 10억 달러로 나뉘며, 금리는 각각 미국채 금리에 3년물 18bp(기본점수), 5년물 21bp를 더한 수준으로 결정됐다.
이번 발행은 한국 발행사 기준으로 3년과 5년 모두 역대 최저 가산금리를 기록했다. 특히 5년물은 지난해 9월 달성한 기존 최저치 26bp에서 5bp 더 낮춘 것이다.
수은은 당초 9월 초 예정이던 발행 시기를 2개월여 앞당겨 시장을 선점했다. 미래 전략 산업 지원을 위한 정책금융 재원을 적기에 마련하기 위한 조치다. 주간사는 크레디스위스, 시티, HSBC, JP모건, 모건스탠리가 맡았다.
수은은 글로벌 투자자들을 대상으로 한국 경제의 성장 전략과 정책금융 방향을 설명했다. 특히 중화권 투자자들을 겨냥해 한국 발행사 최초로 중국어로만 진행하는 설명회를 실시하는 등 지역별 맞춤형 투자설명회를 통해 현지 투자자 모집에 나섰다.
수은 관계자는 "지정학적 긴장 고조와 글로벌 통화정책 불확실성 속에서도 역대 최저 수준의 가산금리로 발행에 성공한 것은 글로벌 투자자들이 수은 채권을 안전자산으로 신뢰하고 있음을 보여준다"고 말했다.
수은은 올해 총 170억 달러 규모의 외화조달을 목표로 차입통화와 수단을 다변화할 계획이다.
romeok@newspim.com