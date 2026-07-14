현대로템, K2·계열전차 나토 품질인증 획득

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대로템 K2 전차가 국내 최초로 북대서양조약기구 품질보증시스템 인증을 획득했다. 나토 권역 방산 입찰 자격을 선제적으로 확보하며 글로벌 수출 경쟁력을 높였다는 평가다.

신상범 기품원장(오른쪽), 이용배 현대로템 사장이 지난 13일 현대로템 의왕 본사에서 나토 품질보증시스템 인증 수여식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=현대로템]

현대로템은 지난 13일 의왕 본사에서 국방기술품질원과 나토 품질보증시스템 'AQAP-2110' 인증 수여식을 열었다고 14일 밝혔다.

AQAP-2110은 나토 회원국의 방산물자 조달 과정에서 적용되는 품질보증 표준이다. 설계와 개발, 제조 단계별 품질 요구사항을 규정해 나토 국가와 파트너국 수출을 위한 핵심 요건으로 꼽힌다.

이번 인증 대상은 K2 전차와 구난·교량·장애물개척전차 등 계열전차다. 현대로템은 향후 시장 수요에 따라 전차 외 품목으로 인증 범위를 확대할 계획이다.

현대로템은 2024년부터 사내 태스크포스를 구성하고 외부 교육과 컨설팅, 관련 매뉴얼 정비 등을 거쳐 인증을 준비해왔다.

이번 인증으로 K2 전차는 나토 권역 방산 입찰에서 품질 요건을 충족하고, 향후 평가와 협상 과정에서도 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현대로템 관계자는 "이번 인증을 기반으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 K-방산의 위상을 높이겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com