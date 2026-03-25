한·중 자동차기자협회 GEAN 손잡고 e-모빌리티 협력 확대

[제주=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국과 중국 자동차기자단체, 글로벌 e-모빌리티 협의체가 손잡고 전동화 시대 협력 확대에 나섰다.

한국자동차기자협회 로고.

한국자동차기자협회(KAJA)는 25일 제주 신화월드에서 중국자동차기자협회(CNAJA), 세계e-모빌리티협의회(GEAN)와 글로벌 e-모빌리티 산업 발전과 국제 교류 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 친환경 e-모빌리티 산업의 지속가능한 성장과 글로벌 협력 강화를 목표로 3개 기관 간 전략적 파트너십을 구축하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 각 기관은 무탄소 기술과 친환경 에너지 확산을 위한 정보 교류를 확대하고, 정례 포럼과 비즈니스 네트워킹 행사 등을 통해 협력 기반을 강화할 계획이다. 아울러 국제 e-모빌리티 엑스포 홍보와 전시·컨퍼런스 협력, 주요 성과 공유 및 상호 행사 초청 등 실질적인 협력 체계도 구축하기로 했다.

협약 기간은 3년이며, 별도 해지 의사가 없을 경우 자동 연장된다.

류종은 한국자동차기자협회 회장은 "이번 협약은 글로벌 e-모빌리티 협력 흐름 속에서 언론과 산업, 국제기구가 함께 역할을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "국제 엑스포와 다양한 교류 프로그램을 통해 미래 산업 의제를 선도적으로 발굴하겠다"고 말했다.

조몽선 중국자동차기자협회 부비서장은 "전동화 전환이 가속화되는 시점에서 지식 공유와 협력 네트워크 구축의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 협약을 계기로 양국을 넘어 글로벌 협력 플랫폼이 확대되길 기대한다"고 밝혔다.

김대환 세계e-모빌리티협의회 회장은 "각국 기관과 산업, 언론을 연결하는 글로벌 허브로서 역할을 강화하겠다"며 "포럼과 엑스포를 중심으로 실질적인 협력 프로젝트를 발굴해 지속가능한 e-모빌리티 생태계 조성에 기여하겠다"고 강조했다.

한편 한국자동차기자협회는 2010년 설립된 자동차 전문 기자단체로, 국내 60여 개 매체와 200여 명의 기자가 활동하고 있다. 중국자동차기자협회는 1986년 출범해 200여 개 회원사를 기반으로 전국 단위 자동차 미디어 네트워크를 구축하고 있다. 세계e-모빌리티협의회는 2016년 출범 이후 국제 e-모빌리티 엑스포와 연계한 글로벌 협력 플랫폼 역할을 이어오고 있다.

chanw@newspim.com