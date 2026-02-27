독일차 독식 깨졌다…르노 세닉 E-Tech, 車기자협회 '올해의 수입차' 선정

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아는 프랑스에서 생산해 국내 시장에 수입 판매하는 준중형 전기 SUV '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'(세닉 E-Tech)가 한국자동차기자협회(KAJA) 주최 '2026 대한민국 올해의 차(K-COTY)' 시상에서 '올해의 수입차'에 선정됐다고 27일 밝혔다.

르노코리아 주요 임원들이 26일 반포 세빛섬에서 개최된 '2026 대한민국 올해의 차(K-COTY)' 시상식에서 '올해의 수입차'를 수상한 세닉 E-Tech 100% 일렉트릭 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. (왼쪽부터)김영수 르노코리아 신차 개발 프로젝트 상무, 이디에스 코쿠비(Idiesse Kokuvi) 르노코리아 신차 개발 프로젝트 본부장, 상희정 르노코리아 대내외전략본부 본부장. [사진=르노코리아]

세닉 E-Tech는 앞서 한국자동차전문기자협회(AWAK) 주최 대한민국 올해의 차에서도 '올해의 전기 크로스오버'를 수상한 바 있어, 올해 열린 국내 주요 '올해의 차' 시상식에서 2관왕을 차지하게 되었다.

르노코리아는 이로써 지난해 중형 SUV '그랑 콜레오스'가 '올해의 SUV'를 수상한 데 이어 2년 연속 올해의 차 시상에서 주요 부문을 수상하며 국내 생산 모델은 물론, 수입 판매 모델의 상품성까지 객관적으로 인정받게 되었다.

특히 이번 '올해의 수입차' 수상으로 르노는 비(非) 독일 브랜드들 중 처음으로 국내 시장에서 올해의 수입차를 수상한 브랜드라는 기록도 세우게 되었다. 2016년 해당 부문이 신설된 이래 지난해까지 올해의 수입차는 모두 양대 독일 프리미엄 브랜드의 모델들이 수상해왔다.

2024년 사명 및 로고 변경과 함께 국내 시장에서 재도약을 선언했던 르노코리아는 'born in France, made in Korea'라는 모토 아래 부산에 뿌리를 둔 국내 완성차 기업으로서 지역 경제에 기여하고 있다. 또한 부산공장에서 생산하는 국산 모델들을 중심에 두면서도 제품 다변화를 위한 수입 모델들도 소비자들에게 함께 선보이고 있다.

chanw@newspim.com