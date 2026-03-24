이란 외무, 조현 장관과 통화…"침략자 제외 호르무즈 통과 가능"

조 장관, 세계 경제 영향 대한 우려 전달
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 아바스 아라그치 이란 외무장관은 23일(현지시간) 조현 외교부 장관과 통화에서 "호르무즈 해협은 침략 당사국(미국·이스라엘)과 그 지원자, 후원자에 속한 배의 통항엔 닫혀있다"며 "그밖에 다른 나라의 선박은 이란 측과 조율하에 해협을 지나는 데 문제가 없다"고 밝혔다.
24일 이란 프레스뉴스는 이란 외무부를 인용해 아라그치 장관이 조 장관에게 호르무즈 해협 선박 통과 기준을 이같이 설명했다고 전했다.
아라그치 장관은 "미국과 시온주의 정권(이스라엘)이 핵 협상 도중 이란에 대해 군사 침략을 했다"며 "현재 중동 상황과 호르무즈 해협의 불안정은 그들의 불법 침략의 직접적 결과"라고 강조한 것으로 알려졌다.
아울러 이란 외무부는 조 장관이 이란 미나브 초등학교 공습 사태 등 이란 국민이 숨진 데 대한 애도를 표명하고, 호르무즈 해협 상황이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려를 전달했다고도 밝혔다.
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