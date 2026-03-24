민주, 세종시장 후보 고준일·김수현·이춘희·조상호·홍순식 전원 본경선

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 중앙당 공천관리위원회는 24일 세종특별자치시장 후보 선출을 위해 예비후보자 5명 전원을 경선 후보자로 결정했다.
이에 따라 심사를 거친 고준일, 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식(가나다순) 후보가 예비경선 없이 바로 본경선에 나선다.
본경선에서 과반 득표자가 없을 경우 1, 2위 득표자를 대상으로 결선투표를 진행해 최종 후보를 선출한다.
kimsh@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 중앙당 공천관리위원회는 24일 세종특별자치시장 후보 선출을 위해 예비후보자 5명 전원을 경선 후보자로 결정했다.
이에 따라 심사를 거친 고준일, 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식(가나다순) 후보가 예비경선 없이 바로 본경선에 나선다.
본경선에서 과반 득표자가 없을 경우 1, 2위 득표자를 대상으로 결선투표를 진행해 최종 후보를 선출한다.
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