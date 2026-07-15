금융투자협회, '금융투자회사 내부회계 관리' 교육생 모집

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 오는 8월 5일까지 회계 업무 담당자를 위한 '금융투자회사 내부회계 관리' 집합 과정 교육생을 모집한다고 15일 밝혔다.
금융투자협회에 따르면 해당 과정은 금융투자회사에서 회계 업무를 수행하는 실무자를 대상으로 한다. 내부회계관리제도와 회계기준 개정 사항, 주요 이슈를 중심으로 교육함으로써 내부회계 운영 역량과 감사 대응 능력을 제고하고, 회계 제도 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계됐다.
내부회계관리제도의 운영·평가·보고에 요구되는 기본 원칙과 실제 사례를 중점적으로 다루며, 해당 분야 전문가로 구성된 강사진이 교육을 진행함으로써 관련 업무 담당자들의 실무 이해도와 전문 역량 제고에 도움이 될 것으로 기대된다.
교육 기간은 9월 18일이며, 서울 여의도 금융투자교육원에서 주간(오전 9시~오후 6시)에 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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